Un tercio de los trabajadores en el Noreste no cubre la canasta básica

El 32 por ciento de los trabajadores del Nordeste argentino es pobre, según datos oficiales, recientemente publicados por el Indec. Es la cifra más alta del país y afecta principalmente a los varones.

En el Noreste hay más de 528.000 mayores de 14 años que están ocupados, es decir, que trabajan. De ese total, más de 170.000 están por debajo de la línea de pobreza, según el último reporte mensual que difundió el organismo nacional. Los datos se corresponden con los últimos disponibles, los correspondientes al primer semestre de 2019.

Esto afecta principalmente a los varones, ya que el 34 por ciento no alcanza a cubrir la canasta básica, si se tiene en cuenta la metodología de cálculo del instituto. Entre las mujeres que trabajan, el 29,6 por ciento es pobre.

La del NEA es la cifra más alta de la región, en términos relativos. En Argentina hay más de tres millones de trabajadores bajo la línea de pobreza, lo cual representa un 25,3 por ciento sobre un total de 12 millones de mayores de 14 ocupados. Si se divide por género, el 27 por ciento son hombres y el 23 por ciento, mujeres.

En el Gran Buenos Aires, el 23,9 por ciento es pobre. En el Noroeste, el 31,3 por ciento. En Cuyo, el 27,7 por ciento de los trabajadores no cubre la canasta básica. En la región Pampeana, el 24,9 por ciento, y en la Patagonia, el 20,6 por ciento.

Por otra parte, el NEA también presenta los registros más altos de trabajadores en situación de indigencia. El 5,7 por ciento de los ocupados no alcanza a cubrir siquiera la canasta alimentaria, es decir, afecta a unos 30.000 personas en actividad laboral.

La cifra del Nordeste supera la media nacional. En Argentina, más de 449.000 trabajadores son indigentes, es decir, un 3,7 por ciento del total de la población mayor de 14 está ocupado. La incidencia entre los hombres es de 3,9 puntos; y entre las mujeres, de 3,6 por ciento.

La inflación es uno de los principales factores que empobrece el bolsillo de los trabajadores. En 2019, con una inflación de más del 53 por ciento a nivel nacional, y del 57 por ciento en el NEA, el salario real cayó estrepitosamente en varios sectores de la economía.

El índice de salarios total, que cada mes publica el Indec, registró una suba de 40,9 por ciento durante 2019. Las remuneraciones de los trabajadores registrados y no registrados perdieron el año pasado casi 13 puntos respecto de la inflación, que en 2019 acumuló 53,8 por ciento, de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor (IPC). En porcentajes, el salario real perdió 8,3 por ciento.