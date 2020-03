Confirmaron el segundo caso de curación del VIH en el mundo

Tras haberse sometido a un trasplante de células madre, un segundo paciente en el mundo se curó del VIH, el virus del Sida, indicaron ayer sus médicos, al no detectar ningún rastro de la infección 30 meses después de haber abandonado el tratamiento tradicional.

El llamado “paciente de Londres”, un enfermo de cáncer originario de Venezuela, copó las portadas de los medios de comunicación el año pasado cuando investigadores de la Universidad de Cambridge anunciaron no haber detectado en su sangre ningún rastro del virus que causa el Sida durante 18 meses.

El profesor Ravindra Gupta, autor principal del estudio publicado este martes en la revista The Lancet VIH, indicó que los nuevos resultados son “todavía más determinantes”.

“Buscamos en un número considerable de lugares en donde el VIH le gusta esconderse y prácticamente todos eran negativos”, salvo algunos restos “fósiles” del virus no activo, explicó Gupta.

“Es difícil imaginar que se eliminen todos los restos de un virus que infecta a miles de millones de células”, añadió.

Por ello, “sugerimos que nuestros resultados representan una curación del VIH”, escribieron los autores del estudio.