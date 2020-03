Detuvieron en el barrio Itatí a un narco con pedido de captura internacional

En un procedimiento de la Prefectura Naval detuvieron a un sujeto sobre el cual pesaba un pedido de captura nacional e internacional vinculado con una causa de narcotráfico, acusado de venta de marihuana hacia distintos puntos del país. Hace once años había sido investigado por el envío de estupefacientes a Salta, hasta que en el 2016 quedó absuelto.

En esta ocasión fue detenido en el barrio Itatí de la Capital correntina; era intensamente buscado por delitos vinculados al narcotráfico.

Afirman que el hombre tenía pedido de captura nacional e internacional.

La detención se concretó el lunes alrededor de las 11,30, y se llegó hasta su paradero por tareas de inteligencia que posibilitaron ubicarlo a este sujeto, identificado como Mario Eduardo Zalazar, alias “Oaky”, detenido en la calle Bonpland del barrio Itatí, detrás de la cancha del Club Alvear, precisaron fuentes del caso.

Revelaron además que sobre el mismo pesaba pedido de captura nacional e internacional en el marco de una causa caratulada, “Ramírez Ariel Estanislao y otros s/infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c y art. 11 inc. c), tramitado ante el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes a cargo del doctor Juan Carlos Vallejos, secretaría del doctor Federico Alonso.

Antecedente

En otro orden de cosas, pudo saberse que Zalazar hace once años ya estuvo implicado en una causa de narcotráfico, por la cual terminó absuelto. Junto a otros cuatro sujetos había sido acusados de transportar 101.145 kilos de marihuana en el doble fondo de una camioneta, la cual tenía como destino la provincia de Salta.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de Casación interpuesto por el entonces fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General ante el TOF de Corrientes, Aníbal Fabián Martínez, contra la sentencia del Tribunal Oral de dicha jurisdicción, que declaró la nulidad del acta de secuestro, y todos los actos derivados de ella, y absolvió Mario Eduardo Zalazar, Juan Osvaldo Caballero Trinidad, Aníbal Duete, Ángel Ramón de Jesús Godoy y Cristian Ariel Laglaive, acusados de transportar estupefacientes desde la provincia de Corrientes hasta Salta.

La causa se inició el 27 de mayo de 2009, por tareas de prevención desarrolladas por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Corrientes de la Gendarmería Nacional, en las cuales se supo que en la noche del 10 de marzo de 2010 se transportarían estupefacientes desde la ciudad de Corrientes hasta la provincia de Salta, a bordo de dos vehículos Peugeot.

A raíz de ello, el Escuadrón 48 Corrientes de la Gendarmería efectuó tareas de seguimiento, las cuales comenzaron en la ciudad de Corrientes y continuó por el Puente Interprovincial General Belgrano, con dirección a la provincia de Chaco, por lo que se solicitó asistencia al Escuadrón 51 Resistencia, el que estableció un control en el kilómetro 60 de la Ruta Nacional N° 16, a la altura del peaje.