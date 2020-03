Intento de femicidio: allanaron la casa del agresor

Mientras Ramona Arias, de 47 años, y su actual pareja se recuperan de las lesiones tras el violento ataque sufrido el fin de semana, el agresor aún no pudo ser localizado. Se trata de Machado, de 62 años, quien es la ex pareja de la víctima.

Por orden del fiscal César Sotelo se allanó el domicilio del acusado. “Tuvimos resultados parciales. Se logró el secuestro de prendas de vestir con manchas de sangre del supuesto autor y el vehículo en el que se trasladaba, en el que también hay rastros de sangre. No se encontraba en su domicilio”, explicó el representante del Ministerio Público a Radio Dos.

“Todas las fuerzas provinciales y nacionales están trabajando en la zona de frontera. Y Prefectura rastrilla la vera del río Uruguay. Como así también se trabaja en los puestos camineros. Estamos en la tarea de dar con el paradero de esta persona”.

En tanto aclaró que “no hay denuncias anteriores por violencia de género, o medidas judiciales como prohibición de acercamiento. No había orden judicial de ese tipo. Era una relación violenta, por comentarios extraoficiales”. El violento episodio se produjo el pasado domingo en Tapebicuá. Machado llegó a la casa de su ex mujer y, en medio de una discusión, la atacó con un cuchillo. Su actual pareja se interpuso y también fue herido. Luego, Machado se retiró.

Un hijo de la mujer, al llegar al domicilio, se encontró la escena terrible. Rápidamente, puso en conocimiento del hecho a la Policía y, con la ayuda de algunos vecinos, se organizó el traslado de los heridos al hospital de Tapebicuá. Después, Arias fue derivada al Hospital San José, de Paso de los Libres, en tanto que su concubino quedó en el hospital de Yapeyú.