El Gobierno destinará $1.700 millones para luchar contra el coronavirus

El Gobierno nacional anunció un fondo de 1.700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales de todo el país ante la evolución de los casos por coronavirus, informó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Vizzotti aseguró que el país “trabaja en una fase de contención y observando lo que sucede en Europa”, al término de la reunión del Gabinete de Emergencia que el presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada.

Además de Vizzotti, también participaron de la conferencia de prensa Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Coronavirus para Latinoamérica y el Caribe, y el médico infectólogo Pedro Cahn, de la Fundación Huésped.

Por su parte, Cahn afirmó que no está “comprobada” la “circulación local” del coronavirus y advirtió que se está en presencia de una “epidemia dinámica”, lo que implica porque “lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto en algunas semanas o días”.

“Hay una diferencia en términos de riesgo entre la población general y la de más edad”, indicó Cahn en referencia a que “no hay casos en niños, y los de menores de 30 años son muy leves, no afectan más que en un episodio respiratorio”.

Vizzotti recomendó también el “aislamiento social” para mayores de 65 años y “minimizar las actividades con público”, así como “evitar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación del virus, aunque estén asintomáticas”.

“Estamos hablando de una situación dinámica, de un virus que en el 80 por ciento de los casos es leve, en el 20 por ciento puede ser grave y solamente en el 6 por ciento es crítico. La situación de mayor riesgo está centrada en los mayores de 65 años”, precisó.

Además, la funcionaria de la cartera que conduce Ginés González García resaltó la necesidad de asistir al “sistema de salud” ante “síntomas” de coronavirus como “fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria”, además del “antecedente de haber estado en lugar de transmisión”.

Por otro lado, Vizzotti aseguró que el Gobierno tiene prevista la adquisición extra de vacunas antigripales, al sostener que “disminuyen la mortalidad” en personas infectadas.

En ese sentido, la funcionaria precisó que la cartera de salud está “terminando de organizar la orden de compra” de vacunas contra influenza y neumococo esta semana para luego empezar a distribuirlas en cada una de las jurisdicciones.

También confirmó que “están en carpeta” otras medidas que se van a ir “definiendo en función de lo que vaya pasando” y entre las que están contempladas la “suspensión de eventos masivos, acontecimientos locales y reuniones internacionales”.

Vizzotti aseguró que se estudian otras “herramientas puntuales” para concretar “aislamientos” y para “minimizar el ingreso de ciudadanos que puedan tener riesgo” de haber sido contagiados; y si llegara a ser necesario, cambiar de una “fase de contención” a una de “mitigación”.