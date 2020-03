Corrientes se alista para recibir el Regional E

Desde mañana y hasta el próximo domingo, Corrientes vuelve a ser sede, luego de 10 años, de un certamen Regional de clubes de hockey, categoría damas mayores. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de Aranduroga y Taragüy, donde además se procederá a la inauguración de la iluminación de ambas canchas.

El Campeonato Regional de Clubes E NEA contará con la presencia de los representativos de Taragüy, Aranduroga y San Patricio de Corrientes; San Fernando y Chaco For Ever de Resistencia (Chaco); Club Atlético Adelante Reconquista (Santa Fe); y Capibá y Club Paracao de Paraná (Entre Ríos).

Gustavo Romero, presidente de la Asociación Correntina Amateur de Hockey (Acah), expresó su satisfacción, en declaraciones al programa “Era por abajo” (Radio Unne), por la concreción del torneo: “Estamos muy felices de poder organizarlo. Después de 10 años volvemos a recibir un torneo regional. Antes no nos podíamos candidatear como sede por la falta de infraestructura”, comentó el dirigente.

Romero, además, destacó que en la flamante cancha de la Acah, situada camino al Perichón, se llevarán adelante clínicas, aprovechando la magnitud que tendrá esta competencia.

“El viernes a las 19, en cancha de Aranduroga, vamos a inaugurar la iluminación con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Lo mismo sucederá el sábado en Taragüy”, apuntó Romero, quien admitió que siguen adelante con la construcción de los vestuarios en las instalaciones que la Asociación de Hockey posee junto al corsódromo correntino. “Las obras corren por cuenta propia de la asociación. Próximamente vamos a estar inaugurando la iluminación allí también”, adelantó Romero, quien agradeció a la Secretaría de Deportes de la provincia de Corrientes por el apoyo para que los clubes puedan contar con la iluminación de sus canchas. “Esto nos va a permitir mostrar el hockey de la provincia hacia toda la nación”, aseveró el dirigente.

En lo que respecta al Regional, durante mañana y el viernes se desarrollarán los partidos de la etapa clasificatoria. El sábado se definirán cómo serán los cruces del domingo, día en que se llevarán adelante los partidos decisivos. La final será en la jornada dominical, a las 15. Vale destacar que el acceso a las canchas de Taragüy y Aranduroga para presenciar el torneo es libre y gratuito.

Zonas

Los ocho clubes participantes estarán divididos en dos grupos de cuatro. El “A” estará integrado por San Fernando, Taragüy, San Patricio y Adelante Reconquista. Mientras que el “B” lo integrarán Aranduroga, Paracao, Chaco For Ever y Capibá.

Esta noche a las 21, en el salón de conferencias del club Regatas, se realizará la reunión técnica de los delegados. Y desde las 21.30 se realizará la charla técnica de árbitros y cuerpos técnicos.