Con aumentos para los trabajadores estatales, anuncian el pago del plus de 3.500 pesos

El gobernador Gustavo Valdés anunció a través de su cuenta de Twitter @gustavovaldesok el cronograma de pago del plus (1) remunerativo de $3500 correspondiente al mes de marzo con aumento para los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial a partir de este jueves 12 y en tres días.

De acuerdo a lo informado por el mandatario correntino, el pago del plus comienza este jueves 12 a los agentes activos, jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3.

La continuación del cronograma se dará el viernes 13, día que percibirán los agentes con DNI terminados en 4, 5 y 6. Y el pago finalizará el lunes 16 (*) hasta finalizar.

El último tramo estará disponible en cajeros automáticos desde el mediodía del sábado 14, según informaron desde el Gobierno Provincial.

Cabe recordar que el plus se abonará con aumento ya que pasará de 2.900 a 3.500 pesos, según anunció días atrás en conferencia de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini. También se prevé una mejora en el plus II remunerativo. Entre ambos, se elevará a 10.500 pesos.