Por el momento seguirán las clases, pero suspendieron actividades extraescolares

Mediante un decreto, el Gobierno provincial dispuso la suspensión provisoria de las actividades extracurriculares en los colegios, para evitar una posible propagación del coronavirus. Las clases, por el momento, se realizarán normalmente, pero de igual forma se están preparando contenidos digitales para ser dictados en línea.

Si bien hasta ayer no se reportaron casos confirmados en Corrientes, la prevención para evitar la propagación del coronavirus se tradujo en un decreto provincial. El mismo prohíbe provisoriamente “la concentración de personas”, incluyendo actividades que sean “extracurriculares de la escuela”. Desde el Ministerio de Educación aclararon que las clases por el momento se dictarán normalmente, aunque están “en evaluación permanente”, y los tutores “deben esperar una confirmación oficial”.

El subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, explicó a El Litoral que lo que se suspende en las escuelas son las “reuniones de tutores, encuentros de estudiantes, ejercicios deportivos, talleres, y todo tipo de actividad que se ubique por fuera del horario normal de clases”. Además, teniendo en cuenta que el objetivo es evitar la aglomeración de personas en un sitio, el funcionario detalló que aquellas acciones cotidianas como el saludo a la bandera, se harán “dependiendo del criterio de cada escuela”.

Opción

La rápida propagación del coronavirus preocupa al sistema sanitario argentino, y de hecho en Chaco suspendieron clases en un colegio. Con este antecedente, no se descarta que en Corrientes suceda lo mismo, y por ello en Educación están trabajando en una alternativa para que los estudiantes no pierdan jornadas escolares.

“Nuestros equipos técnicos están preparando los contenidos de manera digital, como cuadernillos y otro tipo de estrategias, para que puedan ser estudiados desde la página del Ministerio”, señaló Navias, y agregó que este sistema ya se utilizó en algunas localidades que fueron afectadas por inundaciones.

Pedido

Luego de la conferencia de prensa en la que se comunicó el decreto, la ministra de Educación, Susana Benítez, solicitó a los tutores “ser responsables” respecto de las versiones que circulan en redes sociales y “estar atentos a las informaciones oficiales.

Desde las escuelas estamos trabajando en las normas preventivas”, resaltó.

“Sin salud no hay educación, por eso estamos atentos y estamos evaluando momento a momento la realidad”, concluyó la funcionaria.