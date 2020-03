Santo Tomé: detenido por abusar de una menor fue liberado tras pagar una fianza

Quedó en libertad un hombre acusado de abusar de una niña de 3 años en el 2014 en la localidad de Santo Tomé. Había sido aprehendido hace unos días tras permanecer en rebeldía durante todo este tiempo.

Se trata de Daniel Arce, quien en las últimas horas fue liberado tras pagar una fianza. Sin embargo, quedó supeditado a la causa judicial, que sigue abierta.

El caso tomó notoriedad en los últimos días dado que fue detenido después de 6 años de haber sido denunciado por su ex concubina y madre de la víctima.

Cabe recordar que Arce había sido declarado en rebeldía por no concurrir a las citaciones del juzgado de Instrucción, donde se tramita la causa desde 2014 hasta 2018. Lo llamativo es que nunca se ordenó su detención, solo en el año 2018 se pidió una orden de captura por rebeldía, que fue concretada hace apenas unos días.

Consultada por el sitio de noticias Urgente Santo Tomé, la madre de la menor de apellido Almeida, opina que “la Justicia está a favor de ese tipo, o algo de plata hay en el medio, no puede ser que en 7 años la Justicia no haya podido solucionar la detención de este hombre, que anda libre haciendo otras barbaridades por ahí”.

Al hacer mención al caso, la progenitora contó que “todo surgió en el 2014, la nena tenía tres años y yo era pareja de ese sujeto -Daniel Arce-; vivíamos juntos, un tiempo después me separé y la nena le confiesa todo a mi mamá, su abuela. Mi hija confesó que él la manoseaba y ponía sus partes íntimas en la boca de la nena. Yo me desesperé y rápido fui a la Policía a denunciar.

Dos veces interrogaron a la nena en el hospital, después en el juzgado, luego el tipo quedó preso por 15 días nada más, hasta que lo liberaron, lo volvieron a citar y nunca se presentó.

Estoy preocupada por la infancia de mi hija, ahora está bien pero hubo un momento donde se comía las uñas, se orinaba, no podía ver a nadie varón porque le daba miedo”, precisó la mujer que se encuentra preocupada por el accionar de la Justicia al liberar al sujeto acusado de abusar de una menor.