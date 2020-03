Emergencia: suspenden eventos públicos, solicitan insumos y reforzarán operativos

Con el objetivo de evitar la concentración de personas y reforzar las medidas higiénicas de prevención y concientización tanto por dengue por coronavirus, municipios lindantes a la ciudad de Corrientes, así como los limítrofes con Paraguay -alcanzados por un decreto del Gobierno provincial conocido ayer al mediodía-, implementaron una serie de medidas, como la suspensión de eventos públicos, la adquisición o solicitud de insumos como barbijos y alcohol en gel, así como operativos de difusión de información, descacharrado y fumigación.

Según el decreto Nº 507 dado a conocer ayer en conferencia de prensa por el gobernador Valdés, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, e integrantes de dicha área, se determinó la emergencia por el avance del dengue tanto en Capital como en Riachuelo, Santa Ana, Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Ituzaingó, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Empedrado y San Luis del Palmar. En la oportunidad aclararon que las mismas medidas se extienden para eventuales casos de coronavirus.

Riachuelo

En este contexto, El Litoral consultó a intendentes y funcionarios de la mencionada microrregión, quienes informaron sobre las acciones a implementarse en el corto y mediano plazo, en consonancia con el decreto provincial.

En tal sentido, el intendente de Riachuelo, Martín Jetter, dijo a este matutino que “tuvimos una reunión en la Municipalidad junto con el director del Hospital, el coordinador de Salud de la Comuna, los titulares de las áreas de Zoonosis y Obras Públicas y los concejales, para evaluar la situación de dengue y coronavirus, también en virtud de lo resuelto por el Gobierno provincial”.

Además, indicó que “se acordó continuar con el descacharrado y la campaña de difusión en las escuelas, la radio municipal y redes sociales”. Seguidamente, confirmó que “el viernes habrá charlas en el colegio secundario de Riachuelo, así como en la primaria de la localidad y de San Judas Tadeo”.

En cuanto a eventos masivos, refirió que “se suspendió el homenaje por el Día de la Mujer que tenía que hacerse este viernes 13, ya que es una actividad que suele reunir a casi 700 mujeres”. Y aclaró que “por el momento es el único evento que teníamos de estas características”.

Por otra parte, resaltó que “adquirimos hace casi 15 días barbijos y alcohol en gel, justamente para contar con stock en el área de salud municipal, para el personal que atienda a los pacientes. Estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud de la Provincia”.

Sobre el trabajo específico por dengue, dijo que “en nuestra localidad se hicieron tres bloqueos, todos por casos importados, uno de un niño que vive acá pero que estuvo en zonas con más casos, y luego de dos personas foráneas pero que pernoctaron en Riachuelo”.

Empedrado

En esta villa turística, “adherimos al decreto del Gobernador a través de una resolución que firmé”, dijo a El Litoral el jefe comunal José Cheme, quien añadió: “Se suspendieron actividades públicas como un homenaje al músico Roberto Galarza que estaba previsto para el sábado, así como los espectáculos deportivos que se hacen en la cancha municipal”.

Con respecto a la playa, aclaró que “permanece abierta al público, aunque ahora ya está bajando la temporada y concurre menos gente”.

Tras reconocer que “tenemos algunos casos importados de dengue”, aseguró que “contamos con un plan de trabajo que incluye descacharrado y fumigación, todo coordinado desde el hospital y a su vez por parte de Salud Pública”. En cuanto a la pulverización, puntualizó que “el sector que nos demanda mayor trabajo es el camping municipal por las dimensiones, pero sobre todo por el constante movimiento de turistas”.

Comentó que otra de las medidas aplicadas en la localidad fue “establecer que en el cementerio no se usen floreros con agua, para evitar reservorios de larvas de mosquitos. Estamos buscando sensibilizar a la gente a través de los medios de comunicación y las redes sociales”.

Monitoreo fronterizo

En Itatí se sigue de cerca el movimiento en la zona del puerto, ya que la localidad tiene contacto permanente a través de su terminal fluvial con Itá Corá (Paraguay). Al respecto, el viceintendente Edgar Bizarro explicó a El Litoral que “hoy me reuní con el director del hospital, médicos locales y de Corrientes que estaban ahí para ver cómo continuaremos trabajando a partir de lo resuelto por la Provincia”. Indicó que desde el nosocomio “los doctores quieren que sea más estructurado el control en el puerto”. Allí el cruce con Paraguay funciona “lunes, miércoles y viernes”, dijo el funcionario.

Sobre esto último, dijo que “como el jefe local de Prefectura no pudo estar, hablé con él y quedó en ir a conversar con el director del hospital para ver qué se puede hacer”. En tanto, anticipó que el prefecturiano “me aclaró que no pueden prohibir el ingreso de personas, salvo que haya una orden escrita de los superiores de la fuerza”.

Bizarro confirmó además que “mañana (por hoy) nos reuniremos con el Concejo para ver todos estos temas”.

Aquí también se suspendieron actividades públicas como “la semifinal y cena del torneo de futsal que tenía que hacerse hoy (por anoche) y resta por verse el campeonato de la liga de fútbol, que tiene que jugarse sábado y domingo; yo estimo que se suspenderá, pero no tengo mayores detalles”.

También aseveró que “seguimos con la limpieza, con los elementos que disponemos. Veremos si el Gobierno puede asistirnos con algunos equipos en los próximos días”.

En Ituzaingó también este miércoles el Municipio resolvió suspender la presentación de los talleres culturales que estaban previstos durante la jornada.

En comunas como San Cosme, Santa Ana, San Luis del Palmar, Ramada Paso e Itá Ibaté siguen con operativos de higiene urbana y campañas de concientización a través de las redes sociales oficiales.