Esperan el pico de casos de dengue y piden reforzar medidas en los hogares

En conferencia de prensa, ayer autoridades sanitarias informaron que se mantenían los 400 casos de dengue en la provincia, pero esperaban que aumentara en las próximas horas. Al respecto, recordaron que trabajan en la fumigación ante el reporte de un positivo y remarcan la necesidad del descacharrado.

“En toda la provincia se está trabajando en cuanto a la estrategia de prevención y con cada uno de los casos sintomáticos, estos implican fumigación focal y búsqueda de febriles. El número se incrementa y hay una intensa actividad de prevención con descacharrado y trabajo con la comunidad, es un problema de todos el ordenamiento ambiental”, dijo la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

A la vez, remarcó que el pico de casos “depende del trabajo de todos” y por esto se trabaja junto con Educación. “Los alumnos son promotores, estamos trabajando con todos los organismos del Estado y la Municipalidad para hacer prevención”, indicó.

En cuanto al número, comentó a El Litoral que “hasta hoy (por ayer) siguen las clases en los colegios y se mantienen los 400 casos, sigue todo igual que el último reporte”. Al respecto, se refería a que la mayoría de los casos (85%) se dan en Capital y que en esta ciudad se dio una concentración en la zona céntrica, aunque sostienen que está diseminado por toda la provincia.

Muchos de los casos son importados y hay DEN-1 y DEN-4, este último sobre todo en personas que viajaron a Paraguay y a Formosa.

Cabe indicar que hoy darán un nuevo informe y, como sostuvo el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, por día se están incrementando los casos y aparecen entre 30 y 40 nuevos. Tanto desde los centros de salud como hospitales, Caps y Saps en barrios, indicaron a El Litoral que hay muchos casos de febriles y, cuando lo ameriten, solicitan una muestra en laboratorio para determinar si tienen la enfermedad vectorial.

En comparación con el 2016, año que en que se registró un brote grande en Corrientes, al 22 de marzo se notificaron 467 y finalizó con 646. En el año 2018 y 2019 hubo un pequeño brote que no superó los 130 casos y la mayoría, confirmados entre marzo y mayo.

Cabe recordar que las principales manifestaciones clínicas del dengue son la fiebre mayor a 38 grados sin signos de infección respiratoria, acompañada por dolor de cabeza, dolor en la zona detrás de los ojos, dolor de músculos y articulaciones, intenso malestar general, erupciones rojizas en brazos y piernas, picazón, diarrea, náuseas y vómitos.

La mejor forma de prevenir sostienen que es eliminando todos los criaderos de mosquitos. Es decir, todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).