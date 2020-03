Pami creó una comisión de expertos y activó un protocolo sanitario por covid-19

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un mensaje por cadena nacional se refirió a los principales puntos del decreto de necesidad y urgencia que emitió el Gobierno por el avance del coronavirus. Confirmó la suspensión por 30 días de los vuelos provenientes de Estados Unidos, Europa y China y anunció que habrá medidas para facilitar el regreso de los argentinos que estén en el exterior y necesiten volver.

En este contexto, desde la provincia se adoptaron diferentes medidas que tienen que ver más que nada con la concentración de personas. Se suspendieron eventos y algunas instituciones, como la universidad, adoptaron otras formas de precaución como entregar la comida a los estudiantes y que no se queden en el comedor o, desde la iglesia católica, dar la comunión en la mano y evitar el saludo de la paz.

La obra social Pami también modificó sus actividades diarias e informó a la comunidad sobre medidas de prevención y atención a los abuelos.

Cabe indicar que las personas mayores forman parte de la población más vulnerable a este brote.

“El Pami creó una comisión de expertos y activó un protocolo sanitario”, dijo a El Litoral la coordinadora ejecutiva de la delegación local, Verónica Gómez. El objetivo es monitorear la marcha de la enfermedad y cuidar la salud de los afiliados.

Cada protocolo fue elaborado por profesionales de la obra social acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

“Buscamos que eviten ir a la delegación para que no estén en contacto con otras personas y descartar el contagio. Está disponible el número 138 para que se comuniquen los afiliados y si presentan síntomas, habrá un equipo de profesionales que los visitará”, comentó a este diario.

En este sentido, recuerdan que los síntomas son fiebre (37.8 °C o más), tos seca/odinofagia (dolor de garganta), disnea (dificultad para respirar) y astenia (malestar general).

Deben hablar con un médico cuando se presente alguno de esos síntomas y luego de haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado de enfermedad viral o que hayan visitado países con circulación sostenida del coronavirus en los últimos 14 días: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos.

El uso de barbijos sólo está recomendado para personas que presentan síntomas respiratorios y se sospecha que están enfermas. No se recomienda de manera rutinaria.

Para prevención: lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar, ventilar los ambientes y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.