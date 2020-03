Coronavirus: por precaución están aisladas unas 21 personas, entre ellas, un funcionario

A las acciones que se estaban implementando para tratar de frenar el dengue, en la última semana también se sumó la necesidad de evitar la proliferación del coronavirus. Por eso, en las últimas horas, más municipios se adhirieron a la declaración de emergencia sanitaria y fijaron varias medidas, entre ellas, prohibir aquellos eventos públicos o privados que generen la concentración de un grupo numeroso de personas. En paralelo, por precaución, unas 21 personas continúan en cuarentena.

En Curuzú Cuatiá, tal como informó este diario, ayer a las 9 se concretó una sesión especial. Allí, los ediles aprobaron una ordenanza que en su artículo primero establece: “Solicitar al Ejecutivo municipal que adopte medidas de prevención y la suspensión de actividades de carácter público, en recintos cerrados o abiertos, por el término de quince días corridos, como mínimo”.

Mientras que en la misma norma recomendaron a la población cumplir las medidas de prevención establecidas por la Organización Mundial de la Salud y el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020. Al mismo tiempo, recomendaron a la Comuna que “extreme los recaudos a efectos de prevenir la transmisión de la enfermedad” e informe “debidamente a la comunidad respecto a los deberes inherentes a la situación de emergencia nacional, esto es reportar los síntomas de manera inmediata y efectuar la cuarentena obligatoria, cuyo incumplimiento es pasible de sanciones penales”.

Y por último, especificaron que “el Concejo sesionará a puertas cerradas, sin la presencia de personas ajenas al mismo, por el término que dure la situación sanitaria de emergencia”.

Luego, minutos después de las 11, el intendente José Irigoyen lideró una conferencia de prensa en la que aseveró que el Municipio junto con otros organismos, entre ellos, el hospital, están trabajando para profundizar las acciones destinadas a prevenir casos de dengue y coronavirus. En tanto, pidió a la población que colabore con la limpieza de sus hogares y patios; como así también que respete las demás medidas sugeridas a fin de reducir las posibilidades de contagio.

Santo Tomé

Según lo manifestado a El Litoral por el vicepresidente primero del Concejo de Santo Tomé, Eduardo Etchegaray, ayer a las 10 se realizó una sesión especial. El único tema del orden del día fue el tratamiento de un proyecto de resolución a través del cual los ediles solicitaron al Ejecutivo municipal que “adopte medidas de prevención y la suspensión de actividades de carácter público, en recintos cerrados o abiertos, por el término de quince (15) días corridos, como mínimo”. “Un plazo que, de ser necesario, se puede prorrogar”, acotaron en la norma. Asimismo, recomendaron que los habitantes adopten las medidas de prevención necesarias. Y también indicaron que, por ahora, las sesiones se harán a puertas cerradas.

Mientras que anoche, a través de la cuenta oficial en Facebook de la Municipalidad, se informó que el intendente Mariano Garay firmó una resolución por la que declaró a la ciudad en emergencia por dengue y coronavirus.

En ese sentido, en el artículo 2 estableció la suspensión de todas las actividades o espectáculos que impliquen la aglomeración de personas.

Mercedes

También en el recinto legislativo de Mercedes se concretó ayer la primera sesión especial del presente año, en la que se aprobó una ordenanza a través de la cual declararon la emergencia sanitaria en la ciudad. A la vez, incluyeron otros requerimientos, tales como instar al Ejecutivo a que intensifique las fumigaciones en los lugares donde usualmente se concentra un número considerable de personas. Y además, autorizó al Ejecutivo a que adopte todos las medidas que sean necesarias, inclusive allanar domicilios por cuestiones de salubridad.

Posteriormente se realizó una reunión informativa sobre dengue y coronavirus que fue organizada por el Municipio junto con el Concejo. Participaron representantes de distintas instituciones locales.

San Isidro

En la localidad, el último jueves también se realizó una sesión especial en la que se aprobó la declaración de emergencia sanitaria como parte de la lucha contra el dengue y el coronavirus. En esta oportunidad la sesión fue presidida por la vice segunda, Maira Cáceres.

“Es que el viceintendente y presidente nato del cuerpo deliberativo, Raúl Figueroa, por precaución, desde ayer (jueves) está en cuarentena porque tuvo contacto con dos turistas que vinieron desde Suecia”, comentaron a El Litoral. Tras lo cual aclararon que “no tiene ningún síntoma compatible con coronavirus, pero por precaución, por ahora, está en cuarentena”.

Alvear

Similar situación se dio en Alvear, donde ayer el Ejecutivo emitió una resolución mediante la cual se adhirió al decreto provincial que estableció la emergencia sanitaria.

En tanto que, según pudo saber El Litoral, unas 15 personas están en cuarentena. Hasta ahora -aseveraron- esa medida solo se tomó por precaución, ya que ninguna tiene síntomas compatibles con coronavirus. Sobre el motivo del aislamiento, explicaron que “varios son estudiantes de Alvear que estuvieron en la Facultad de Humanidades de la Unne, donde hubo una becaria afectada. También hay otras personas que estuvieron en Europa y por ese motivo están en cuarentena”.

En este contexto, aclararon que en todos los casos el aislamiento se cumple en sus respectivos domicilios.

Segundo

En la comuna libreña ayer se volvió a activar el protocolo vigente para coronavirus luego de que una familia, tras ingresar a través del puente Libres-Uruguayana, manifestara que había estado en varios lugares donde se registraron casos. “Como no presentaban síntomas, el personal de Migraciones les hizo firmar la documentación correspondiente que incluye la obligación de ir directamente a su hogar y permanecer allí aislados. Y una vez completado ese trámite, continuaron viaje en su auto hasta Santa Fe, que es el lugar en el que residen”, comentó el director del Hospital San José, Jorge Ferreira Dame, al ser consultado por El Litoral.

Luego, indicó que el turista alemán que está aislado en el hospital porque no tiene residencia en nuestro país, “está bien, no presenta síntomas, pero por ahora no puede continuar viaje”.

Además de los casos mencionados, cabe recordar que también por precaución hay personas en cuarentena en diferentes lugares: Ituzaingó (1); Sauce (2), Virasoro (1) y una familia en Saladas.

En Goya también se declaró la emergencia y registró el primer caso autóctono de dengue

Desde la Municipalidad de Goya informaron que el viceintendente, a cargo del Ejecutivo, Daniel Avalos, declaró ayer la emergencia sanitaria tanto por dengue como por coronavirus.

Mientras que a la tarde comunicaron que se registró el segundo caso de dengue, aunque a diferencia del anterior, este es autóctono.

Aseveraron que si bien en el área donde reside el paciente, días atrás ya se realizaron fumigaciones, volverán a efectuar el bloqueo correspondiente.