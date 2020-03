Desde este lunes, municipales cobrarán el plus salarial con suba

La Municipalidad de Corrientes efectivizará este lunes 16 de marzo el pago del plus para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente), que aumentó a 1.500 pesos. El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.

En ese aspecto, desde el Ejecutivo municipal recordaron que, según lo acordado en paritarias con los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), se ratificó la continuidad del plus municipal y se establecieron incrementos de forma escalonada: 1.500 pesos en marzo, 2.000 en julio y 2.500 en noviembre.

En el marco de este acuerdo paritario, que había sido anticipado por El Litoral, los trabajadores percibirán una recomposición salarial anual del 36 por ciento, que incluye un incremento en el básico de un 20 por ciento en forma escalonada, a pagarse en los meses de marzo (7 por ciento), julio (6 por ciento) y noviembre (7 por ciento).

Mientras que se incorpora un plus complementario de carácter mensual, que incluye a todos los agentes municipales que será este mes de 1.000 mil pesos, elevándose a 1.500 a partir del mes de noviembre.

Sumando ambos adicionales, los municipales cobrarán en noviembre un total de 4.000 pesos. Se acordó también el pago por única vez de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo, no bonificable a los agentes escalafonados (planta permanente y planta no permanente), por la suma de 3.000 pesos, a abonarse en tres cuotas de 1.000 pesos cada una en marzo, mayo y septiembre.