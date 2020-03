Sube Estudiantil: se registran problemas en el sistema y en el turnero web

Usuarios del servicio públicos de pasajeros informaron a El Litoral que hace unos días el sistema de la Sube Estudiantil está caído y que no pueden acceder al beneficio de gratuidad para concurrir a los colegios.

También señalaron que la página no permite solicitar turnos y que tampoco se brinda información sobre la reprogramación de los turnos de los últimos días, que no se concretaron por la falla del sistema.

Tras la habilitación del período de altas del beneficio estudiantil como también del turnero web, tutores de alumnos de primaria y secundaria que contaban con turnos asignados para realizar el trámite de gratuidad del servicio de transporte público, en diálogo con El Litoral, comentaron que “hace tres días el sistema está caído y nos enteramos cuando vinimos porque nadie nos aviso”.

Mientras que en relación a los turnos y la reprogramación indicaron que “tampoco sabemos. Ese día que fuimos nos dijeron que iban a avisar por los medios de comunicación, pero nadie sabe nada y los días pasan. Es muy caro gastar $60 todos los días para que vayan a la escuela”.

“Además, intenté entrar a la página municipal para pedir un nuevo turno y lo único que te dice es que consulte al otro día”, dijo una de las tutoras. Atento a esto, desde la Comuna informaron a El Litoral que se está trabajando en el sistema para poder habilitar nuevamente los trámites. Asimismo, estiman que serán reprogramados los turnos otorgados.