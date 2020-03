Coronavirus: seis hábitos de higiene para cuidarse mejor

A continuación, se incluyen algunas recomendaciones impartidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública local. Aunque en ningún caso se trata de prevenciones infalibles, se trata de pequeñas e importantes acciones cotidianas y hábitos que se deberían tener en cuenta:

•Lavarse las manos con agua y jabón cuando sea posible. De lo contrario, utilizar alcohol en gel.

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos antes. Porque las manos entran en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas por distintos virus.

• Evitar el contacto con otras personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. La OMS aconseja mantener al menos un metro de distancia entre usted y las personas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Esto es porque cuando las personas que tienen una enfermedad respiratoria tosen o estornudan, largan pequeñas partículas que contienen el virus y si está cerca puede contraerlo.

• Al toser o estornudar, cubrir la boca con el pliegue del codo o un pañuelo desechable. Esto sirve para evitar que se propague el virus, además si usted tose y se tapa con las manos luego puede contaminar objetos o personas que toque con las mismas.

• Evitar compartir artículos personales como cubiertos, platos, vasos o botellas con otras personas.

• Mantener los ambientes bien ventilados.

Los organismos también recomiendan que, si se presenta cualquier sintomatología luego de realizar un viaje, es importante consultar al su médico.

La OMS asegura que las mascotas no transmiten coronavirus

Ante la ola de noticias dudosas o mitos que suelen propagarse acerca del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, volvió a insistir en que los perros, gatos y otras mascotas no transmiten el coronavirus. En su página oficial, la entidad internacional encargada de la salud de la población asegura que "no hay ninguna prueba de que el coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y gatos".

Estos animales tampoco pueden contagiar a los humanos -ni a otras especies- el covid-19. Sin embargo, la OMS recomendó a los dueños de las mascotas lavarse las manos con agua y jabón, luego de entrar en contacto con ellas, porque pueden transmitir otros gérmenes, como las bacterias de la escherichia coli o la salmonella.

¿Son los asmáticos más propensos a contagiarse del covid-19?

Las personas asmáticas no tienen más riesgos de contagiarse de la epidemia de covid-19 que el resto de la población, siempre y cuando el asma esté correctamente controlada, indican los especialistas. No obstante, los asmáticos son más propensos a desarrollar complicaciones respiratorias si se contagian del nuevo coronavirus, matizan.

Es primordial respetar las precauciones y los consejos generales para evitar contagios (lavado de manos, etc), y continuar con el tratamiento anti-asma si se quiere tener un buen control de los síntomas, insisten.