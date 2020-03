Coronavirus: se resistía a cumplir la cuarentena y le pegó al vigilador del edificio

El inquilino de un departamento de Olivos, Vicente López, llegado hace pocos días de los Estados Unidos y que, supuestamente, se resistía a cumplir con el aislamiento dispuesto para impedir la propagación del coronavirus, golpeó al empleado a cargo de la seguridad del edificio, que le había recriminado que no respetara el protocolo impuesto por las autoridades sanitarias nacionales.

El ataque, ocurrido anoche a las 21.20 en la guardia de ingreso de un edificio situado en Rosales al 2700, quedó registrado por las cámaras de seguridad internas.

El agresor fue identificado como Miguel Angel Paz, de 40 años. Trabaja como personal trainer y preparador físico. En dicho rol, trabajó en el plantel juvenil y superior de rugby del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA).

Alquila un departamento en el séptimo piso, quedó a disposición de la Justicia Federal de San Isidro, que lo imputaría por violar el artículo 205 del Código Penal que establece una pena de prisión de seis meses a dos años "para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

También le imputarían la violación del artículo 239 del Código Penal , que establece que será reprimido con prisión de quince días a un año la persona que "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

Después del ataque se dispuso una consigna policial en la puerta del edificio para controlar que el agresor no salga de su vivienda. "El agresor quedó bajo aprehensión domiciliaria", agregaron los informantes.

"¿Vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa", le espetó el agresor al custodio. El vigilador le respondió: "Salí de la guardia. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad". De inmediato, lo empujó fuera de la oficina, pero el inquilino se resistió y le empezó a pegar golpes de puño con la mano derecha. "Te voy a matar la c... de tu madre...", lo amenazó.

Vicente López: volvió del exterior el jueves y no cumple con el protocolo de seguridad por Coronavirus. El hombre de seguridad se lo advierte y termina con el tabique roto. pic.twitter.com/lPlk9C2xVN — SebasTempone (@SebasTempone) March 15, 2020

Hasta el presidente Alberto Fernández se refirió al ataque en Vicente López. "Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente", dijo el jefe del Estado en declaraciones a radio Mitre y Radio 10.

La Nación