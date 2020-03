Las medidas tomadas por Alberto Fernández para minimizar la circulación del coronavirus

El presidente Alberto Fernández realizó este domingo una serie de anuncios para minimizar la circulación del coronavirus.

Además de informar que hasta el 31 de marzo no habrá clases en los niveles iniciales, primarios y secundarios del todo el país, el Mandatario dio a conocer otras medidas preventivas.

"Lo hacemos con el propósito para minimizar el tránsito de los alumnos y del virus. Que no se dicten clases no significa que las escuelas vayan a estar cerradas. Sino que por 14 días los alumnos no tendrán clases", dijo.

- "Hemos tomado otras decisiones: la más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina por 15 días". Pero aclaró que es solamente para quienes quieran ingresar al país, los que quieran salir podrán hacerlo.

- Anunció que el Gobierno dispuso el "licenciamiento de todas las personas mayores de 65 años" para que "se queden en sus casas, tranquilas y disfruten" de sus hogares, lejos de la posibilidad de contagio del virus.

- También se suspendieron todos los eventos de concentración masiva.

