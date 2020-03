Presidencia del PRO: Jetter aseguró que la cuestionan por ser mujer

La legisladores nacional y dirigente del PRO, Ingrid Jetter, ratificó que las elecciones internas, que estaban previstas para el 29 de marzo, se pospusieron para una vez que se supere la emergencia sanitaria. “El viernes pasado la junta electoral convocó a los apoderados de las dos listas”, precisó.

Se refirió también a quienes cuestionan su pretensión de liderar el partido en la provincia por ser diputada nacional.

“Siento como una cuestión de género que se me cuestione mi intención de presidir el partido en la provincia. Una mujer quiere todo, dicen. Si fuese hombre no pasaría nada…”, sostuvo Jetter en diálogo con un medio radial.

En este mismo sentido, recalcó: “La verdad esto me duele un poco. Siento como que es mucho por cuestión de género. Uno de los argumentos que los integrantes de la otra lista utilizan es que ya soy diputada nacional, entonces por qué debería también presidir el partido. Sin embargo, en la mayoría de los distritos provinciales del PRO los preside el diputado nacional de esa provincia”.