Por orden de Fernández, las fronteras correntinas estarán cerradas por 15 días

Distintas comunidades correntinas están en la zona de frontera con países vecinos. Hasta ayer a la siesta, de acuerdo a una disposición del Gobierno de Paraguay, no se podría pasar en la zona de Itatí, Itá Ibaté, Paso de la Patria e Ituzaingó.

Precisamente, ante la consulta de El Litoral, desde dos de esos cruces fronterizos manifestaron que estaban a la espera de directivas provenientes de Nación. No obstante, recordaron que la mayoría de las personas que transitan por esas áreas, son quienes vienen desde Paraguay a Argentina.

Pero más allá de eso, al cierre de esta edición, en conferencia de prensa, el presidente de la Nación Alberto Fernández informó el cierre de las fronteras argentinas durante 15 días. Por lo que tampoco habrá circulación en otros pasos, tales como Libres -Uruguayana, Santo Tomé - São Borja, Monte Caseros -Bella Unión, etc.

Asimismo, el titular del Ejecutivo aclaró a los medios de comunicación que el cierre -de ser necesario- podría prorrogarse una vez que se cumplan las dos semanas fijadas hasta ahora.