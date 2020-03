Piden colaboración para encontrar a un perro robado en Corrientes

Una familia sufrió el robo de su vivienda en las 250 viviendas del barrio Piragine Niveyro de la ciudad de Corrientes, ocurrió el pasado viernes 13. Ahora piden ayuda y ofrecen recompensa para poder encontrar a su perro, que desapareció tras el ilícito.

La mascota se llama Lolo, es negro y gris de tamaño mediano, no tiene collar y como signo característico tiene una bolita en el estómago, en la parte baja. Cualquier información se pueden comunicar al 3794688432 o al 3794772618.

Entraron a robar a mi casa y nos la dieron vuelta. No

se bien q falta pero por ahora lo único q me importa es mi perro. Se llama Lolo, es muy buenito, nunca salió a la calle. Es negro y gris, mediano. No tengo otras fotos. Pero si alguien lo ve por favor avísenme pago lo q sea.pic.twitter.com/QXdsaC9mem