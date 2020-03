Con intervención de la Justicia, lograron que un joven y una ex jueza aceptarán permanecer en sus hogares

En Santo Tomé se registraron dos casos de personas que estuvieron en países donde existen casos positivos de coronavirus. El primero de ellos data del último sábado a la siesta, cuando en la Fiscalía local tomaron conocimiento de que un joven de 18 años que vino desde España estaba circulando por espacios públicos.

Ante esta situación, personal de la Policía concurrió hasta el domicilio del joven, pero al no encontrarlo allí, solicitó a la familia que tratara de contactarlo.

Horas después, volvieron y allí sí lograron entablar un diálogo. “Si bien al principio no quería, finalmente aceptó y ahora está cumpliendo la cuarentena”, indicaron a El Litoral. Tras lo cual aclararon que “no decimos que tiene coronavirus, sino simplemente que debe cumplir con el aislamiento hasta que se cumplan los 14 días fijados por el protocolo”.

Mientras que el segundo caso se registró en la noche del último domingo, cuando en el ámbito judicial también fueron informados de que una ex magistrada que volvió de un viaje por el exterior no estaba respetando la cuarentena. “Ahora (ayer) la Comuna ya acordó en el Comité de Crisis que será un equipo del hospital con asistencia de la Policía que se ocupará de este tipo de situaciones”, destacaron.