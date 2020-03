Coronavirus: más personas en cuarentena, misas virtuales y lugares turísticos cerrados

En las últimas jornadas, tras la declaración de la Emergencia Sanitaria por coronavirus, se están profundizando las medidas destinadas a tratar de evitar la proliferación de la enfermedad. Por ello, en comunas del interior se siguen sumando personas que -por voluntad propia o pedido de las autoridades- se ponen en cuarentena. Si bien ninguna hasta ahora tendría síntomas, por precaución, evitan tener contacto con otros lugareños. En paralelo, desde la Iglesia informaron que si bien los templos permanecerán cerrados -por ejemplo, la Basílica de Itatí-, las misas se oficiarán a través de distintos medios de comunicación. Asimismo, ayer oficializaron el cierre de más lugares turísticos.

Si bien hasta ahora, la mayoría de las personas que están en cuarentena no ofrecieron ningún tipo de resistencia para cumplirla, se registraron algunos inconvenientes. Uno de ellos se registró en Pando, más precisamente en el paraje Guastavino. Allí, tal como informó El Litoral, ante el llamado de un vecino al centro de salud local se activó el protocolo porque presuntamente una joven que semanas atrás retornó de España, tenía fiebre. Y si bien, ella se negó a ser trasladada para que le tomen una muestra en el Hospital Llano, se labró un acta dejando constancia de lo sucedido.

No obstante, de acuerdo a lo ordenado desde el Ministerio de Salud Pública, ayer el director del Hospital de San Roque, Alejandro Amarilla concurrió con un equipo especial hasta la casa de la joven.

“Me manifestó que volvió el pasado 21 de febrero, es decir que pasaron los 14 días establecidos por el protocolo. Tampoco tenía síntomas compatibles con la enfermedad. De todas maneras, para tranquilidad de ella, su familia y la comunidad, todos los días iré a realizarle el control correspondiente”, aseveró Amarilla a El Litoral.

También se registraron algunos inconvenientes en La Cruz y Santo Tomé con personas que no estaban cumpliendo con la cuarentena. Una medida que se adopta por precaución con aquellos habitantes que vinieron de países donde se registraron casos positivos de coronavirus. (Ver recuadros)

Pero además de ese aislamiento preventivo, más comunas del interior se siguen sumando a la declaración de emergencia sanitaria e inclusive adoptando medidas de acuerdo a las realidades de cada una de las poblaciones. Este es el caso de Goya, donde el Concejo no sólo declaró la Emergencia Sanitaria por un año, sino que además se suspendieron todas las actividades que hasta el 31 de marzo se iban a desarrollar en el marco de la Fiesta Nacional del Surubí. Y en este punto, desde la Comisión Municipal de Pesca (Comupe) aclararon que, cumplido ese plazo, informarán cómo seguirán las actividades.

También adoptaron medidas especiales, la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, de Paso de la Patria, de Santo Tomé, el Ministerio de Turismo y hasta las Diócesis tanto de Corrientes como de Goya.

En el caso de las iglesias, cabe recordar que ya se habían restringido algunas actividades para evitar la aglomeración de personas. Pero ayer a la mañana, desde la Basílica de Itatí informaron que sus puertas permanecerían cerradas. Sin embargo, aseveraron que las misas se dictarían en el Camarín y serían transmitidas tanto por radio como por Facebook.

Según informaron desde la Basílica, el oficio religioso se concretó a las 16 y fue presidido por el padre Edgardo Crotti y concelebra el padre Ángel Gabriel Gaitte.

Similar situación se da en las iglesias que son parte de la Diócesis de Goya. En este sentido, monseñor Adolfo Canecín emitió ayer un nuevo comunicado en el cual notificó que se suspendieron todas las actividades religiosas que impliquen la presencia de feligreses. Esto estará vigente hasta el 31 de marzo.

Al mismo tiempo instó a todos los sacerdotes a articular las acciones necesarias para brindar la misa a través de la radio, la televisión o las redes sociales. Y como ejemplo de ello, Canecín brindó ayer una misa a las 20 en la iglesia Catedral. Esto se concretó a puertas cerradas pero fue transmitida por LT 6.