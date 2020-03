Hospitales posponen turnos programados y restringen la circulación de pacientes

En medio de la emergencia sanitaria por covid-19, los centros de salud de la ciudad aplicaron cambios importantes en la dinámica de atención: empezaron a posponer los turnos programados para restringir la circulación de personas y, al mismo tiempo, intensifican la vigilancia de febriles al máximo por la posible exposición a contagios.

Por un lado, debido a que los adultos mayores son el principal grupo de riesgo, el Hospital Geriátrico “Juana F. Cabral” pospuso momentáneamente la atención por consultas y las actividades del centro de día (aunque acercaron a cada paciente su comida diaria)

Al respecto, la directora del centro de día del Geriátrico, Catalina Zabala, manifestó a El Litoral: “El servicio de urgencias y emergencias continúa funcionando, sobre todo ante la demanda espontánea de pacientes que tengan alguna patología de base que se encuentre reagudizada o que los descompense. Pero suspendimos la atención por consultorio externo, lo que implica el control de presión, curaciones de heridas y todas aquellas consultas que se pueden realizar desde el hogar o en un Caps cercano sin tener que movilizarse hasta el centro. De todos modos, contamos con un grupo de asistentes en geriatría y enfermeros, que recepcionan las recetas para que ningún paciente se quede sin medicación”.

Además, la doctora Zabala solicitó “respetar las cuarenta por nuestras personas mayores. No estamos de vacaciones”.

Mientras tanto, el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” continuará abierto brindando los servicios asistenciales, pero con el fin de reducir la circulación de personas suspendió de manera momentánea el control de niño sano, la entrega de certificados escolares (aptitud física), y comenzaron a posponer los turnos o cirugías (no graves) programadas.

Así lo indicó la directora del Pediátrico, Silvana Aguirre Serantes, quien precisó a El Litoral: “Atenciones estamos haciendo, pero en virtud del decreto provincial -cuyo objetivo es contener en lo máximo posible a los niños y familias en sus domicilios-, solicitamos a la población que concurra al hospital únicamente en casos de urgencia o patologías que requieran atención inmediata. Mientras que los turnos programados se pospondrán, en principio, durante tres semanas, con el objetivo de salvaguardar la salud y por eso suspendemos la atención del niño sano para evitar todos los riesgos”.

Este pedido de concientización comunitaria,empezó a tener efecto en algunos centros de salud, que coincidieron en afirmar a El Litoral que la demanda asistencial fue mucho más baja que la habitual.

Este fue el caso del Hospital “Juan Ramón Vidal”, cuyo director Horacio Sotelo expresó a El Litoral: “En este inicio de semana disminuyó mucho la circulación dentro del hospital. Recibimos menos pacientes en el transcurso de la mañana, sobre todo en la emergencia y de pacientes anotados por el protocolo de solicitud de turnos. Tuvimos atenciones de febriles, pero que no ameritaba la puesta en marcha de un protocolo de emergencia”.

Mientras tanto, el Vidal -que ya tuvo experiencias en la última pandemia de gripe A del 2009- puso en marcha acciones para reducir la circulación de personas.

En este sentido, el doctor Sotelo indicó que “se van a reprogramar las cirugías de manera progresiva. Además, tenemos continuas reuniones con los jefes de servicio que están diagramando la atención de los consultorios externos y las prácticas profesionales. Estamos trabajando para adaptarnos a las derivaciones, acorde a las prácticas hospitalarias propias de la contingencia nacional y mundial”.

Tanto en el Hospital Vidal como en el Pediátrico, avanzan los arreglos internos para, en esta semana, poner en marcha el camión sanitario que se organizará para atender específicamente los casos con síntomas compatibles, por nexo epidemiológico, con coronavirus.

Del mismo modo, la directora del Hospital “Angela Iglesia de Llano”, Silvia Bonassies, señaló a El Litoral que continúan trabajando con todo el equipamiento listo para atender cualquier eventualidad. “Tenemos lista nuestra área covid-19, completamente equipada, con seis habitaciones individuales con camas también individuales, aire acondicionado y un sector específico para médicos y enfermeros que tienen guardias permanentes atentos a los mínimos detalles”.

Al igual que sus colegas, la doctora Bonassies advirtió que en “todo el hospital hubo muy poca gente por las medidas emanadas por el Gobierno nacional y provincial, muy poca gente asistió a la consulta”.

En síntesis, todos los hospitales cambiaron su dinámica de funcionamiento y solicitan solidaridad por parte del público en el sentido de que asistan únicamente en casos de emergencias.