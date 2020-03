Paso de la Patria sólo permite el ingreso a sus habitantes

La localidad correntina de Paso de la Patria cerrará el ingreso a la ciudad por cualquiera de sus vías de accesos a partir de este martes a las 17 hasta el 31 de marzo, como parte de las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus y dengue, confirmó el intendente Guillermo Osnaghi en diálogo con ellitoral.com.ar

La medida fue tomada a raíz de las numerosas reservas que se hicieron en alojamientos por parte de personas que planeaban pasar el fin de semana largo en la villa turística, contó el jefe municipal.

"Anoche nos llegó la información de que una persona que estaba con coronavirus iba a ingresar por Paso de la Patria para ir a la Isla del Cerrito", comentó el intendente.

En ese marco, el Ejecutivo Municipal tomó la decisión de cerrar las 24 horas el acceso, ya sea por las vías terrestres, fluviales o por aire.

"Tomamos la medida porque no nos queda otra alternativa, decidimos restringir el ingreso para preservar la salud de la población", aseguró Osnaghi.

"Las playas ya no están habilitadas, no tenemos servicios de guardavidas, los restaurantes están cerrados, los kioscos deben cerrar a las 23, no tiene que haber gente en la calle", mencionó.

"Los servicios municipales están restringidos, entonces necesitamos que la gente se quede en sus casas", recalcó Osnaghi.

Además, el intendente dijo que no se pueden bajar embarcaciones al río sino que "solamente se permite la pesca de costa para la subsistencia".

Por último, Osnaghi sostuvo que "cada negocio va tomando medidas de restricción en cuanto a la cantidad de gente que ingresa a sus comercios".