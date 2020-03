Marini se mostró conforme con el juego pero no con el resultado

El domingo frente a Central Norte, Boca Unidos extendió su mal presente en el torneo Federal A, al empatar de local ante el conjunto salteño.

“Básicamente y sin tratar de ser maleducado, la sensación que tengo es una mierda. Los maniatamos, jugamos en el campo rival, tuvimos más situaciones, y desde el armado de una jugada por afuera que ellos sacaron provecho, nos terminaron empatando injustamente el partido”, abrió la rueda de prensa el técnico de Boca Unidos, Claudio Marini.

El gol de la igualdad de los salteños fue un golpe duro de digerir para un equipo golpeado como el Aurirrojo, más si se tiene en cuenta que llegó restando sólo 10 minutos para el final del juego. Así también lo entendió el DT, que lo fundamentó “por la situación en la que estamos, y porque cada domingo que pasa no podemos ganar”.

“Cuando se es jugador, cuando se está en el campo y te ves superior al rival, ves que no existen inconvenientes, más allá de una u otra situación, y te terminan empatando de manera injustificada, más vale que te caes. Por eso el final termino siendo a la carga, sin ideas”, opinó Marini poniéndose en el lugar de sus dirigidos.

Frente al Cuervo salteño se vio a un Boca Unidos distinto, apelando más al recurso del pelotazo largo, salteando líneas, que buscando el juego asociado al ras del piso, tal la característica de juego del equipo.

“Es verdad, por ahí fuimos un poco más directos, pero también hay cierta complicación cuando el rival se para 4-1-4, dejando a Gonzalo Ríos o a Ledesma sólo arriba en el primer tiempo. Además que nosotros tenemos dudas, porque al no ganar dan dudas y miedos lógicos, pero me parece que así y todo hicimos en líneas generales un buen partido”, opinó el técnico.

Marini señaló que “el equipo corrió mucho y bien, pero el rival también juega, y como pasa siempre, después que hacés un gol terminás retrocediendo, y el rival que estaba apabullado y sin atacar, empieza a tomar posesión del campo rival y a llegar un poquito. Es cierto que no tuvimos mucha generación, pero así y todo creamos situaciones de gol, y me parece que merecimos más", consideró.

El técnico introdujo la primera variante segundos antes del empate de Central Norte, con el ingreso de Rodrigo Migone en lugar de Fabio Godoy. A los 40 minutos entró Martín Fabro en lugar de Leonel Niz, y a los 44 puso a Cristian Núñez por Reynaga.

“Me parece que el equipo estaba haciendo un buen partido y no había que cambiar mucho. No busqué nada, simplemente el cansancio de algunos jugadores hizo que tenga que cambiar”, explicó Marini.

Los resultados que se dieron en los demás partidos de la fecha determinaron que la distancia de Boca Unidos con los últimos equipos ubicados en zona de clasificación sea nada más que de 6 puntos.

“Más allá que pasó una fecha, como empataron la mayoría, las chances siguen estando mientras las matemáticas den. Si me preguntaban hace un par de semanas, estábamos más cerca (en cuanto a puntos), pero no desde el juego”, finalizó Marini.