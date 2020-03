Corrientes extenderá la emergencia sanitaria y Chaco se aísla por coronavirus

La Cámara de Diputados de Corrientes tratará hoy el proyecto de declaración de emergencia sanitaria en la provincia a los fines de dotar al Ejecutivo de herramientas para la lucha contra el dengue y coronavirus. Mientras, en la vecina jurisdicción del Chaco, al conocerse nuevos casos positivos de covid-19, el Gobierno anunció el “cierre de sus nueve fronteras”. Continuarán las restricciones en los cruces y aislamiento domiciliario obligatorio para los residentes.

“Propiciamos el aislamiento domiciliario obligatorio para todos los ciudadanos del Chaco”, anunció anoche en conferencia de prensa el gobernador de la vecina provincia, Jorge “Coqui” Capitanich. Se trata de la coloquialmente conocida “cuarentena” que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo. Con 12 casos positivos, la vecina jurisdicción extremó las medidas de seguridad en materia sanitaria. De dicho total, seis son importados, cinco por contacto estrecho con viajeros y uno sin nexo epidemiológico, por lo cual, desde el Gobierno hablan de una “circulación viral”.

El mandatario provincial, también informó la decisión de efectivizar el “cierre total de fronteras y un mecanismo de restricción de circulación de personas en cada pueblo y localidad”. De acuerdo con lo señalado por el titular del Ejecutivo, son nueve las fronteras que conectan a la vecina provincia con otras jurisdicciones. No obstante, anoche aún se desconocía el mecanismo específico de su implementación. Aunque, se prevé que continuarán rigurosas restricciones en el cruce del puente interprovincial Chaco-Corrientes, por lo cual sólo estaría permitido el tránsito considerado esencial (ver página 9).

Las medidas se anunciaron para la medianoche de anoche. En tanto, para la mañana de hoy se esperaba la instrumentación de operativos de disuasión de circulación de personas en la vía pública por parte de la Policía del Chaco, en coordinación con fuerzas federales como Prefectura y Gendarmería Nacional.

Capitanich anunció que desde hoy regirá el decreto complementario del 432/2020. “Seremos extremadamente restrictivos con la organización de eventos”, enfatizó. Explicó, además, que sólo funcionarán servicios esenciales como médicos, docentes directivos para las entregas de viandas en comedores escolares, seguridad, entre otros. Además, el Gobierno acordó con las cámaras empresariales esa provincia para la regulación de los servicios.

El Ministerio de Salud del Chaco envió 110 muestras de casos sospechosos de covid-19, de los cuales, 12 fueron positivos, 40 negativos y 48 están en proceso de evaluación para su verificación. Además, un equipo especial cuenta con el reporte de chaqueños que viajaron al exterior. Se han realizado aislamientos preventivos y hasta se efectivizaron 27 arrestos domiciliarios por violar la cuarentena.

Emergencia

En Corrientes desde ayer se observaban las restricciones en la bajada del puente interprovincial General Belgrano, mientras continuaban los operativos de aislamiento de personas que arribaron desde el extranjero. Aún no se confirmaron casos de covid-19, no obstante, se enviaron 13 muestras al Instituto Malbrán. En tanto, ya se contabilizan 410 positivos de dengue.

En medio de esta compleja situación hoy tomará estado parlamentario y se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial y homologa el decreto 507/2020 y sus modificatorias. El tratamiento será sobre tablas, confirmó a El Litoral la diputada María del Carmen Pérez Duarte.

“Se declara la emergencia sanitaria por dengue y para la prevención de coronavirus por un plazo de 180 días o superior, en caso de ser necesario, para proteger a la población”, dijo la integrante de la comisión de Salud de la Cámara baja provincial.

Según indicó la ex funcionaria del Ministerio de Salud de la Provincia, la jurisdicción se encuentra en una situación de riesgo, por lo que resulta fundamental atender las medidas de prevención, tras la declaración de pandemia el pasado 11 de marzo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esa misma semana, el gobernador Gustavo Valdés firmó el decreto 507/20 que estableció la emergencia por dengue y medidas de prevención de transmisión de coronavirus en Capital y en otras 11 localidades. Entonces, se establecía la prohibición de toda actividad que concentre público. Más adelante, se amplió a la suspensión de las clases hasta el 31 de marzo.

Ahora bien, la declaración por ley permitirá extender la emergencia a todo el territorio provincial. No obstante, cabe señalar, que prácticamente la totalidad de los Municipios tomaron medidas y varios declararon la emergencia a través de sus respectivos Concejos Deliberantes. En algunas comunas, como Paso de la Patria, incluso, se cortó la circulación de personas que no residan en dicha localidad.

Pérez Duarte (Encuentro Liberal- ELI), por su parte, dijo a El Litoral que el proyecto de ley dotará al Ejecutivo Provincial de las herramientas necesarias para tomar medidas en función de la evolución de la situación epidemiológica. Estas acciones se realizarán a través del Comité de Crisis, dispuesto para tales fines.

La iniciativa se tratará hoy sobre tablas. Se prevé que tendrá media sanción, e inmediatamente pasará a la Cámara de Senadores.

No sólo el Ejecutivo presentó un proyecto de emergencia sanitaria. También hizo lo propio la diputada oficialista de Cambio Austeridad y Progreso, María Eugenia Mancini; y los peronistas César “Tatín” Acevedo, Miguel Arias, Alicia Meixner, José Mórtola y Félix Pacayut. Este último, a su vez, promovió una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo la compra de cámaras termográficas para el control sanitario en puntos de ingreso a la provincia.

Diputados también tratará hoy con preferencia la declaración del estado de emergencia funcional y operativa del Puente Interprovincial General Manuel Belgrano. El proyecto es de Héctor López (UCR) y José Mórtola (PJ).

En tanto, la tercera sesión se realizará con restricciones en el acceso, por lo que se recomienda sólo a personal indispensable. “Actuamos con responsabilidad, y pedimos a cada ciudadano que actúe en consecuencia. Internet colabora a la transparencia de cada acto público. Hace años implementamos la transmisión en vivo de las sesiones, y reuniones de comisiones cuando amerita, permitiéndose la libre opinión ciudadana”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani.

Allí se reforzaron medidas de prevención con la efectivización de controles con un termómetro infrarrojo. El test se realizó en la puerta del Palacio Legislativo.

Licencia especial

Antes de que Chaco anunciara el “cierre de sus fronteras”, el Gobierno de Corrientes dispuso de una licencia obligatoria para los empleados públicos que residan en la vecina provincia. Además, se solicitó a las empresas privadas que adopten una medida similar.

Por su parte, el Gobierno de Corrientes hizo extensiva la licencia excepcional obligatoria con goce de haberes y no acumulable con otra licencia, desde el 16 al 31 de marzo de 2020, a todos los agentes que cumplen funciones en la administración pública provincial, centralizada, descentralizada y entes autárquicos, que vivan en la provincia del Chaco, según se anunció oficialmente.

