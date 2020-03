“Estoy muy arrepentido”, dijo el preparador físico que castigó a un guardia

El personal trainer detenido en Olivos luego de golpear a un vigilador de su edificio que lo había denunciado por no cumplir con el aislamiento ante la pandemia de coronavirus tras haber regresado de los Estados Unidos, dijo que fue “un cobarde” y le pidió disculpas “al vigilador, a la sociedad” y hasta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un video que difundió en redes sociales.

“Quería pedirle disculpas a Gustavo (el vigilador) por haberlo agredido, no se merecía esa agresión. De corazón te pido disculpas y espero que puedas perdonarme”, comenzó con su relato Miguel Angel Paz (40), el personal trainer que golpeó el pasado sábado a un empleado de una empresa de seguridad privada que trabajaba en el edificio en donde vive.

Paz se mostró arrepentido en un video que grabó desde su departamento, donde está detenido por “lesiones y amenazas”, y cumpliendo con el aislamiento de 14 días tras regresar de un viaje a Estados Unidos.

“A toda la sociedad y a todos los argentinos que vieron el video sepan que estoy arrepentido, soy un cobarde”, aseguró.

En el video que dura poco más de un minuto también se refirió al presidente Fernández y reconoció que no tomó la real dimensión de las medidas de prevención dispuestas por las autoridades nacionales.

“A las autoridades y al presidente por tomarse el tiempo de tomar cartas en este asunto (les digo) que no tomé real dimensión de las medidas de prevención”, señaló.

Por último, Paz también le pidió perdón a su familia, amigos y vecinos “por esta situación” que les hace pasar.