Estacionamiento: la Comuna suspendió el cobro y garantizó el pago del plus

Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus y tras el pedido de licencia de los trabajadores del estacionamiento medido, ayer el intendente Eduardo Tassano informó la suspensión del servicio hasta el 31 de marzo. Al mismo tiempo garantizó que los operadores continuarán percibiendo el plus mensual correspondiente.

No obstante, desde el sector de los trabajadores indicaron a El Litoral que todavía aguardan novedades sobre el pedido el pedido de plus semanal extraordinario de 1.500 pesos que solicitaron para paliar el déficit económico que deberán afrontar ante la situación y dado que dejarán de percibir la recaudación diaria.

En este contexto y tras el pedido de los trabajadores del sector, ayer el intendente Eduardo Tassano mediante su cuenta oficial de Twitter informó que “debido a la situación de emergencia sanitaria decidimos suspender el cobro del estacionamiento medido hasta el 31 de marzo. De todas formas los tarjeteros seguirán cobrando su plus correspondiente. Para poder así sostener su economía familiar”, indicaba en el comunicado el mandatario comunal.

“Con este tipo de medidas propiciamos evitar el contacto directo entre las personas, con los trabajadores del rubro en la vía pública, manejando dinero y expuestos a otras acciones que no aportan al cuidado que debemos tener todos para evitar la propagación del coronavirus”, argumentó la decisión Tassano.

Mientras que por su parte y tras el anuncio municipal desde el sector de los trabajadores celebraron la medida pero todavía aguardan respuesta sobre el pago de un plus semanal extraordinario de 1.500 pesos para compensar la pérdida del ingreso de dinero diario que obtenían con las ventas.

“Nosotros no podemos hacer nada. Desde que se dictaron las medidas sanitarias como mucho nos llevamos entre 70 y 100 pesos por turno y estamos constantemente expuestos. Es una situación que supera todo y realmente nos perjudica”.

“Pero bueno, ahora no concedieron la licencia, pero todavía no tenemos información sobre el plus semanal extraordinario que pedimos a la Municipalidad de $1.500 por semana porque ahora nos quedamos con los 3.400 que nos van a pagar mensualmente y con eso no se puede hacer nada y muchos somos el sostén de nuestra familia”.

Vale recordar que hace más de un mes comenzaron a regir en la ciudad las tarifas diferenciales de 20, 30 y 40 pesos y que el operador en forma diaria percibe el 40 por ciento del costo de cada hora de fraccionamiento.

(MNR)