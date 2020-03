Media sanción para la emergencia y Valdés se reunirá hoy con Alberto

La Cámara de Diputados aprobó ayer la declaración de emergencia sanitaria en el territorio provincial. La iniciativa sería ley hoy, tras su tratamiento en el Senado. Mientras, el gobernador Gustavo Valdés participará de una cumbre con sus pares y el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Junto con otros mandatarios, el correntino se reunirá hoy con el titular del Ejecutivo nacional. La agenda se orientará en torno a la emergencia sanitaria por coronavirus, que contempla las medidas que se implementarán en el país, tras conocerse la tercera muerte a causa de la enfermedad, esta vez, en Buenos Aires.

Desde Casa de Gobierno confirmaron a El Litoral que Valdés participará de la reunión en la residencia oficial de Olivos. El cónclave se desarrollará junto con mandatarios de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindar información sobre la evolución de los casos de coronavirus en el país y las medidas de prevención, las cuales, según se anticipan, serán aún más extremas.

La administración de Fernández analizará una “cuarentena general”, tras una reunión que mantuvo con los jefes parlamentarios de los distintos bloques, incluso de la oposición. Es que ayer se conoció el caso 97 de coronavirus y una nueva muerte. En Corrientes, no hubo casos positivos, pero se estudian muestras.

De acuerdo con lo informado por medios nacionales, los gobernadores evaluarán este pedido de aislamiento general. Se trata de una medida que varias provincias ya pusieron en marcha, entre ellas, Chaco que, a su vez, anunció un “cierre total de fronteras”. En Corrientes, la Policía realizó ayer operativos de disuasión de circulación por el espacio público, como así restricciones rigurosas en los principales accesos, entre ellos, el puente interprovincial Manuel Belgrano y en pasos fronterizos.

En tanto, la Provincia contará en las próximas horas con un instrumento que le permitirá realizar contrataciones vía excepción para atender la emergencia sanitaria por dengue y prevención de covid-19. Ayer la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de declaración que hoy sería ley, ya que recibirá tratamiento del Senado sobre tablas.

En una sesión en la cual se aminoró la circulación del personal -incluso hubo una empleada con barbijo en rostro-, la Cámara baja aprobó ayer la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Esto “debido a la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada dengue y ante la amenaza de la instalación de casos de covid-19, por el plazo de 180 días o hasta tanto se declaren superadas las situaciones que dan origen a esta declaración de emergencia”, versa el expediente al cual accedió El Litoral.

“Es un momento donde todos debemos estar unidos. La salud pública no tiene partidos políticos, es de todos”, dijo en sesión la diputada María del Carmen Pérez Duarte (ELI). “Quiero destacar el gran trabajo conjunto que viene haciendo el Gobierno nacional con el de Corrientes. Resaltar, en este sentido, lo que vienen haciendo muchísimos empleados de la provincia, enfermeros, médicos, para contener esta pandemia”, manifestó José Mórtola (PJ).

“Hemos votado por unanimidad para dejar marcado que entendemos que no hay cuestiones políticas partidarias”, sostuvo el presidente del bloque de la oposición César Acevedo, tras el tratamiento sobre tablas de la iniciativa. El peronista Félix Pacayut, por su parte, expresó que otorgar la herramienta que permitirá al Ejecutivo provincial disponer de recursos públicos permita “una mejor salud pública”. Evaluó que existe una “realidad acuciante” en cuanto a infraestructura y equipamiento sanitario en la provincia.

Por el contrario, el ex ministro de Obras Públicas, Aníbal Godoy (Acción por Corrientes), destacó el trabajo realizado para dotar a la provincia de mayor infraestructura, especialmente, en el interior. “No vemos al gasto de salud como un gasto, sino como una inversión”, señaló el diputado Javier Sáez (Partido Popular).

“Hoy los más vulnerables son los adultos mayores”, señaló el presidente de la flamante comisión de Salud de la Cámara baja, Juan Carlos Alvarez (UCR) sobre el grupo de riesgo al cual es necesario atender. “Debemos estar preparados para lo peor”, indicó el radical Norberto Ast, recordando las casi 500 muertes en Italia, en sólo un día.

“Ante circunstancias extraordinarias se necesitan respuestas y conductas extraordinarias”, dijo el presidente de la Cámara, Pedro Cassani, tras la media sanción. El cuerpo, además, aprobó un paquete de resoluciones referidas a la prevención de covid-19, y homologó el decreto 507/2020 y sus modificatorias.

(MB)