Tassano sobre controles: “No fuimos extremistas”

“Estamos trabajando en conjunto y siguiendo las directivas del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, que es de donde se están comandando todos los operativos por epidemias. En este caso, estamos, en lo que refiere a coronavirus, en el marco de una medida que me parece fundamental, como lo es la conformación de este call center, que lo estamos viendo funcionar y es muy bueno”, dijo el intendente Eduardo Tassano en el marco de la visita a las líneas rotativas de atención de consultas médicas.

Las líneas telefónicas habilitadas son 379-4895124, 379-4011187 y 379-4011168 (celular) y el 379-44974811 (fijo). Además, en el call center se reciben denuncias de personas que vinieron del exterior y que no cumplen con la cuarentena (este hecho también se lo puede denunciar a través del 911).

“Ellos (ministerio) tienen la referenciación de toda la provincia. Yo les hablo a los capitalinos para que puedan evacuar aquí todas sus dudas. La idea es que aquellas personas con síntomas o con presunción de que tengan que hacerse análisis se queden en sus casas, que no abarroten los centros de salud”, dijo el Jefe comunal.