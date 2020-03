Tapia sumó a D’Onofrio y logró la foto de la unión del fútbol nacional

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció ayer las elecciones de la institución para el 19 de mayo con el acompañamiento de River Plate y el resto de los clubes, a la vez que destacó la “unión de todos en este duro momento”.

De este modo, las elecciones en la AFA se adelantarán un año, ya que el actual mandato de Tapia vencía en el 2021.

El presidente que surgirá de las elecciones (hay consenso para que siga Tapia) completará el período no cubierto, y el nuevo mandato del titular de la casa mayor del fútbol finalizará en el 2025.

“Es una tarde especial para el fútbol argentino porque le dimos continuidad a todo lo que venimos charlando, con un nuevo Comité Ejecutivo para la AFA, y sólo nos quedaba confirmar a Rodolfo D’Onofrio, que está acá al lado nuestro”, apuntó el dirigente en la asamblea de AFA que se celebró en Ezeiza.

“Este encuentro significa que todos los que pensaban que los dirigentes del fútbol estaban desunidos se equivocaron. Hoy se logró que la familia del fútbol este unida, porque nosotros nunca imaginamos que River no esté representado en esta etapa de la dirigencia de AFA”, amplió posteriormente Tapia.

El mandatario de River se mostró en discrepancia con la conducción de la Superliga, ahora oficialmente a cargo de Marcelo Tinelli (San Lorenzo), y no presentó a su equipo el pasado sábado contra Atlético Tucumán. En ese momento, el empresario se enfrentó públicamente a Tapia, a pesar de no dar declaraciones públicas, y dejó en claro que la vicepresidencia cuarta de la AFA era un cargo poco seductor.

Sin embargo, la cintura de Tapia y el trabajo de construcción política puertas adentro del seno de la casa madre le torcieron la muñeca de D’Onofrio y en la mañana de la víspera, durante una reunión mano a mano, ambos sellaron la unidad y la momentánea paz en el fútbol argentino.

Por su parte, el directivo “millonario” pidió que no se materialice la quita de los tres puntos por la falta de presencia en el primer encuentro de la Copa de la Superliga, pero desde el entorno de la entidad dijeron que esa cuestión está “en estudio”.

Además, Tapia colocó a Marcelo Tinelli como futuro presidente de la Liga Profesional, que se creará el 20 de mayo, y ya sin la Superliga Argentina de Fútbol en pie.

“Estoy muy contento por la representación de los clubes que no estarán en el Comité, pero acompañarán desde la Liga Profesional. Marcelo será el presidente”, dijo.

Asimismo, Tapia aseguró que las empresas dueñas de los derechos televisivos “pagarán” los cánones acordados para este mes y que la dirigencia en su conjunto está “trabajando” para afrontar “el duro momento” que se vive por el coronavirus. Después de Tapia, habló Tinelli, quien le agradeció por “lograr la unión del fútbol argentino y por la creación de la Liga Profesional”. “Para mí es un honor muy grande ser elegido presidente del fútbol profesional en este momento tan difícil de Argentina en particular y el mundo en general. Por eso hay que tomarse esto con calma y ver cuáles son las medidas hablando con autoridades nacionales”, indicó más tarde Tinelli en una escueta conferencia de prensa.

“Evaluar los tiempos y las fechas es fundamental, porque nadie garantiza que el primero de abril se esté jugando nuevamente”, advirtió finalmente el también presidente de San Lorenzo.

Previo a esta reunión, Tinelli sucedió al renunciante Marcelo Elizondo como presidente de la Superliga, hasta la terminación de la Copa, con el apoyo de los 22 clubes presentes -faltaron Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe- en una asamblea de apenas cinco minutos.

El primero en hablar fue el vicepresidente de Talleres de Córdoba, Rodrigo Escribano, quien destacó el trabajo del ex CEO y del ex vice, Jorge Brito, al frente de la Superliga por haberla “ordenado”.

Posteriormente, el micrófono lo tomó Leito, quien pidió por el mandatario de San Lorenzo de Almagro como nueva cabeza de la entidad y todos levantaron la mano.

De esta manera, Tapia terminó como el gran ganador en el mundo dirigencial, ya que se quedó con la Superliga y la AFA recuperó el apoyo de River.

