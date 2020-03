Temporal provocó daños en un paraje que anoche continuaba sin luz y agua

Una tormenta con fuertes vientos, lluvia y granizo afectó en la madrugada del miércoles al paraje Tacuarita, distante a 25 kilómetros de la zona urbana de Chavarría. Voladuras de techos, caída de postes y transformadores, fueron algunas de las consecuencias de las inclemencias del tiempo. Hasta el cierre de esta edición, los pobladores continuaban sin energía eléctrica, lo cual también impedía el funcionamiento del suministro de agua potable. Desde la Dpec se comprometieron a reparar la infraestructura eléctrica. Mientras que el Municipio enviará hoy a Desarrollo Social una lista sobre las necesidades de las familias afectadas.

En diálogo con El Litoral, el intendente de Chavarría, Roberto Dieringer, expresó que “estamos viviendo una situación muy complicada. Por suerte sólo tuvimos pérdidas materiales y ninguna persona resultó lastimada”. Tras lo cual describió: “Fue muy particular lo que sucedió porque mientras en el paraje Tacuarita padecieron un temporal con fuertes vientos, lluvia y granizo, en el área urbano no hubo ningún inconveniente. Por eso estimamos que se trató de lo que suele denominarse como cola de tornado”. Con respecto a los daños, el jefe comunal detalló que “cayó parte del tendido eléctrico”, pero además en el caso de cinco familias, no sólo se les voló el techo de sus viviendas sino que también se dañó parte de las estructuras. También se desprendieron varias chapas de un colegio y un árbol cayó sobre un vehículo”.

Servicios

Como consecuencia de los citados perjuicios, al cierre de esta edición, Dieringer expresó que en el paraje continuaban sin energía. En este contexto explicó que además de la caída de postes y cableado del tendido, se dañaron tres transformadores. De los mencionados, estimó que al menos un par ya no funcionarían más. Una cuestión no menor, ya que “uno es el que está en la escuela del paraje y el otro es el que alimenta de energía a la planta potabilizadora de agua”. Al respecto indicó que “hablé con el interventor de la Dpec, cuyo personal –desde un primer momento- estuvo trabajando con nosotros en la evaluación de los daños. El se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para reponer esos transformadores lo antes posible. Aunque no nos dio un plazo”.

En este punto, indicó que “realmente desconozco cómo es el procedimiento, sólo esperamos que se resuelva pronto porque todo el paraje está sin luz y como el agua se obtiene de perforaciones a través de una bomba eléctrica, tampoco tenemos ese suministro esencial”. En este sentido agregó que “nosotros desde hoy mismo (por ayer) comenzamos a trabajar para que los postes y el tendido esté reparado y tener todo listo para que, apenas lleguen los transformadores, se restablezca el servicio”, sostuvo.

Asistencia

Por otra parte, el intendente informó a este diario que ayer ya comenzaron a hacer el relevamiento de los daños y estimó que, a más tardar, mañana estarían brindando ayuda a las familias afectadas. “Vamos a ayudar con la parte más costosa que son los techos de las casas. También aportaremos materiales y mano de obra. “Lamentablemente en este momento algunas de esas familias afectadas están en carpas, otras en la casa de algún vecino o familiar”, aseguró. Al mismo tiempo acotó que “por suerte, no sufrieron daños físicos”. En este sentido, comentó que ayer luego del temporal, “el director del hospital fue hasta la zona afectada y constató que todos estaban bien”.

También informó que desde Desarrollo Social de la Provincia se comunicaron con la Municipalidad para ofrecerles asistencia. Por eso, Dieringer anticipó hoy les enviará un informe de los daños.

“Quiero destacar la solidaridad de los vecinos de la zona y de las empresas forestales que colaboraron para retirar los árboles y ramas caídas, como así también brindaron asistencia a los afectados”, finalizó el intendente de Chavarría.



Sin energía

Tanto en la noche del martes como en la madrugada de ayer, en varias comunas del interior provincial se registraron cortes de energía. Algunos de los primeros inconvenientes se registraron, según informó la Dpec, en una zona del departamento de Goya. Allí, el martes a las 20.23 por “fuertes lluvias y descargas atmosférica” dejaron fuera de servicio a un considerable de usuarios de la zona de San Isidro y Colonia Carolina.

En tanto que a la misma hora, en Bella Vista, salió de servicio la “LMT Desmochado - 9 de Julio” también como consecuencia de una “lluvia torrencial y descargas eléctricas en la zona”.

Luego, la Dpec informó que aproximadamente a las 00.23 del miércoles, en la zona de Alvear, también se quedaron sin servicio. Este se restableció a las 1.30.

En tanto, ayer por la mañana, quedó fuera de servicio el ramal San Cosme - Ramada Paso y zona de influencia, afectando además a Itatí. “Se recorre la LMT para localizar la falla y normalizar el servicio”, informó en un principio la Dpec. Más tarde, desde el organismo indicaron que la falla se debió a un cable cortado que fue reparado para las 10.

