“Ganar la Superliga, que llegue una oferta buena y jugar en la selección mayor”, el sueño

El futbolista correntino, Andrés Herrera, firmó recientemente la extensión de su contrato con San Lorenzo hasta junio de 2023, oportunidad en que el club de Boedo “blindó” su salida con una cláusula de 20 millones de dólares.

“Estoy muy feliz, contento. Es el fruto de todo el esfuerzo que venía haciendo desde que me alejé de mi familia”, señaló el defensor de 21 años en una entrevista concedida al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

El correntino, que hizo las inferiores en San Lorenzo desde que fue reclutado a los 16 años, desde que debutó, siempre fue considerado por los técnicos a cargo del equipo, con excepción de Juan Antonio Pizzi, mientras competía con la selección argentina sub-23.

“Pasaron muchos técnicos de jerarquía que venían de dirigir equipos grandes y me pude asentar con ellos, pude tomar continuidad y tengo varios partidos en primera, por suerte. Tengo que seguir por este camino”, expresó el jugador.

Actualmente, Herrera se encuentra de licencia, a raíz de la decisión de paralizar el fútbol por la pandemia del coronavirus. “Entrenamos hasta ayer (por el martes) y nos dieron libre hasta el 31. Nos pasaron un plan de trabajos para que cada uno entrene”, contó.

“Es algo complicado. A nivel mundial, todos los equipos están viviendo esto, parecía como que no era nada y hoy en día es un loquero el mundo. En Argentina está llegando de a poco”, agregó Herrera.

La idea ahora “es prevenir más que nada, por eso nos juntamos y hablamos para no ir más a entrenar, porque donde le agarra a uno, después les agarra a todos porque estamos juntos, compartimos mates (…) el que estuvo más firme fue el médico del club, quien nos dijo que no podíamos seguir viniendo así porque la situación estaba cada vez más complicada”.

El ciclo de Diego Monarriz al frente de San Lorenzo se terminó. Hace pocos días llegó Mariano Soso para hacerse cargo de la dirección técnica. Al respecto, Herrera comentó: “Tuvimos dos entrenamientos y dejó las cosas en claro. Dijo que llegó a un equipo grande, que viene a ser protagonista en todas las canchas y que su objetivo es ganar la Superliga. Vamos a trabajar para eso”, puntualizó.

Finalmente, y en cuanto a sus objetivos personales, el correntino no se quedó atrás: “Mi sueño sería poder ganar esta Superliga con San Lorenzo, que pueda llegar una oferta buena y poder estar en la selección mayor”.