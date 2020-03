Alejandro Vera y la incertidumbre de los Juegos Paralímpicos de Tokio

A medida que avanzan las horas y los días, crece la incertidumbre acerca de la concreción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

Recientemente, la Federación Internacional de Remo (Fisa) participó en una conferencia telefónica realizada por el Comité Olímpico Internacional (COI) con todas las Federaciones Internacionales (FI) de deportes de verano.

“El Comité Olímpico Internacional sigue totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y con más de cuatro meses antes de los Juegos, no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente”, comunicaron en la oportunidad.

En particular respecto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, todavía se buscan soluciones para reprogramar las oportunidades de clasificación paralímpica que se han postergado en la últimas horas.

Se debe recordar que el correntino Alejandro Vera tenía el Selectivo a partir del próximo 2 de abril en Río de Janeiro, Brasil, en donde iba a buscar un boleto para la cita en el país asiático.

Ahora, el objetivo de Fisa es confirmar cualquier decisión posible antes del domingo 5 de abril de 2020. El Comité Paralímpico Internacional (IPC) también está adoptando un enfoque coordinado para revisar los sistemas de clasificación afectados por la pandemia.

Fisa está en contacto cercano con el IPC con respecto al sistema de calificación y los criterios de elegibilidad del atleta, incluida la clasificación, como se describe en la Guía de Calificación de Remo de Juegos Paralímpicos 2020 actual.

En ese sentido también Fisa tiene como objetivo contar con una actualización sobre los criterios de elegibilidad de los atletas, incluida la clasificación, el domingo 5 de abril de 2020.

Además, todos los atletas, las federaciones miembro y la comunidad de remo en general deben seguir las recomendaciones y orientación de sus respectivas autoridades nacionales de salud con respecto a la actividad, entrenamiento y eventos de remo.

Y allí Alejando Vera se encuentra en una gran encrucijada, ya que en medio de las medidas sanitarias del país y la provincia no puede entrenar, y eso complica su gran sueño de estar en Tokio.

(BAG)