El Papa no participará en los ejercicios de Cuaresma

El Papa Francisco anunció ayer que no participará en los ejercicios espirituales de la Cuaresma , que se celebrarán hasta el 6 de marzo, por el resfriado que sufre desde hace días.

Lo dijo después del rezo del Angelus.

“Les pido una oración para los ejercicios espirituales de la Curia Romana, que esta tarde (ayer) comenzarán en Ariccia. Por desgracia, el resfriado no me permite participar este año. Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa”, explicó el Papa Francisco.

Antes del rezo del Angelus, el Papa habló del diablo y de la importancia de no sucumbir en las tentaciones, que dan una falsa sensación de autosuficiencia, pero que acaban generando un sentimiento de indefensión “ante los grandes problemas de la existencia”.

Tras el rezo del Angelus, Jorge Bergoglio lamentó que haya tantas guerras en el mundo que obligan a “hombres y niños” a abandonar sus hogares, a “migrantes a pedir refugio y ayuda en el mundo”.