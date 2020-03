Intendentes hablaron de lo realizado y sus proyectos; también hubo un planteo vecinal

Con los discursos de los intendentes se inauguraron las sesiones ordinarias en múltiples Concejos Deliberantes. Esto se concretó ayer en Goya, Empedrado, Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Palmar Grande, Pago de los Deseos, San Isidro, San Luis, Concepción, entre otras comunas. Mientras que hoy se harán similares ceremonias en Lomas de Vallejos, Mburucuyá, Caá Catí, etc.

Ante los concejales, representantes de diferentes instituciones locales y pobladores en general, los jefes comunales Ignacio Osella, José Chemé, Mariano Garay, Emiliano Fernández, Sintia Magaldi, Vilma Ojeda, Ricardo Valenzuela y Lucio Fernández dieron un informe tanto sobre las obras como las medidas ejecutadas el año pasado. Al mismo tiempo que dieron detalles de lo que tienen proyectado para el 2020.

Al igual que ellos, otros intendentes también pronunciaron sus respectivas alocuciones.

En este contexto, tal como informó este diario, ayer estaba previsto que los vecinos autoconvocados que están en contra del relleno sanitario en el paraje Pontón se congregaran frente a la Municipalidad durante el acto de apertura de sesiones en San Luis.

“Ya que no logramos respuestas concretas por parte de los integrantes del Ejecutivo y del Concejo, vamos a expresarnos pacíficamente”, adelantaron el último sábado desde el citado grupo de pobladores. Haciendo referencia a que se congregarían ayer, a partir de las 19.

“Pero cuando llegamos ahí, nos enteramos que postergaron para las 21 la ceremonia en el Concejo. Igual nos quedamos”, afirmó anoche uno de los pobladores a El Litoral.

Tras lo cual comentó que “por invitación de la Presidencia del Concejo, cinco representantes de los vecinos nos reunimos previamente con la mayoría de los concejales. Nos dijeron que querían escucharnos. Y en respuesta a eso le expusimos nuestra preocupación e inclusive el titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Nelson Veas Oyarzo dio detalles sobre la legislación vigente que establece ciertas pautas cuando se pretende ejecutar un proyecto referido al tratamiento de residuos”.

Sin embargo, acotaron: “Un par de concejales y el viceintendente se expresaron de una forma no muy adecuada hacia nosotros”.

Pero más allá de eso, indicaron que “después nos pidieron que nos retiremos porque iba a arrancar la sesión. Finalmente, se hizo la ceremonia y los que estaban afuera siguieron allí durante todo el acto. Y el jueves, volveremos a manifestarnos”.