Reiteran que Pereira fue condenado por una causa en la que sobreseyeron, entre otros, al Defensor de los Vecinos

El ex concejal de Goya, Ariel Pereira está detenido hace casi cinco meses por el presunto cobro indebido de un plus por un título universario. Desde su defensa, en reiteradas oportunidades, expresaron que fue el único condenado pese a que otras 19 personas habrían estado en la misma situación.

Este planteo lo realizaron en base a un informe que años atrás envió el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. “El (Pereira) nunca falsificó documentación para cobrar el plus mensual de $238 por título universitario, por el contrario, presentó el analítico en el que consta qué materias adeudaba. Y el jefe de personal que estaba a cargo de las liquidaciones era precisamente el actual juez Darío Ortíz, quien luego condenó a Pereira y sobreseyó a las otras 19 personas que estaban en similar situación que Ariel”, comentaron tiempo atrás a este medio gráfico. Sobre esto, añadieron que “inclusive en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad estaba incluido el actual defensor de los Vecinos de Goya que habría cobrado un doble adicional”. Las cuestiones planteadas anteriormente fueron motivo ayer de nuevas publicaciones en medios locales.

Tras lo cual recordaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia para que analice el proceso por el cual finalmente el ex concejal fue condenado. Es que, según lo denunciado por la defensa de Pereira, se cometieron presuntas anomalías -entre ellas- que no se respetó el debido proceso.