Huracán e Independiente necesitan un triunfo aliviador

Huracán e Independiente, dos equipos en crisis deportiva, se enfrentarán hoy en Parque de los Patricios en el partido de cierre de la 22da. y penúltima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 21.10 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de TNT Sports.

Los de Parque Patricios deben sumar en forma urgente pensando en el futuro ya que hace once fechas que no ganan. Los de Avellaneda, que lograron el jueves un agónico pase de ronda en la Copa Sudamericana ante Fortaleza de Brasil, necesitan volver al triunfo en la Superliga luego de tres fechas.

En los seis partidos del torneo local que lleva el ciclo de Lucas Pusineri, Independiente ganó uno, empató dos y perdió tres, entre ellos, el clásico con Racing Club pese a las dos expulsiones sufridas por su histórico rival.

En Huracán, el entrenador Israel Damonte convocó al delantero Andrés Chávez, quien permanecía marginado del plantel por un entredicho originado por su estado físico.

Por su parte, Independiente podrá contar con Juan Sánchez Miño y aunque no confirmó el equipo de mañana, el lateral volante estaría entre los titulares.

En Primera División jugaron 150 veces, Huracán ganó 44 veces (201 goles); el Rojo se impuso 75 veces (270 goles) y empataron en 31 oportunidades.

Piensan en el Promedio

Patronato de Paraná (20) recibirá a Talleres de Córdoba (31) en un partido que para los entrerrianos será clave mejorar el promedio y para los cordobeses, vital de cara al objetivo de ingresar a la Copa Sudamericana del año próximo. El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, será arbitrado por Mauro Vigliano.