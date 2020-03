Valdés se reunió con Alberto y, junto con sus pares, definieron cuarentena total

Nadie podrá salir, a menos que sea de suma necesidad o deba realizar un servicio esencial. Con 128 casos positivos de covid-19 en Argentina, el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, entre ellos Gustavo Valdés, definieron una cuarentena total.

El mandatario nacional anunció en conferencia de prensa el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el territorio nacional. Lo hizo luego de una reunión con gobernadores en la residencia de Olivos. La medida inició en la medianoche y se extenderá hasta el 31 de marzo. Sin vacuna ni farmacología específica para su tratamiento, el aislamiento social es una de las pocas medidas que permitiría reducir la curva epidemiológica.

“Acabamos, luego de tener una larga reunión con los gobernadores, después de evaluar todo lo que se hizo y estamos haciendo, hemos tomado la decisión de dictar un DNU. Por ese decreto, a toda la Argentina, las argentinas y los argentinos, a partir de la 00 de mañana (medianoche de anoche) deberá someterse al aislamiento social, obligatorio y preventivo”, dijo el Presidente. “Nadie puede moverse de su residencia”, aseveró. “Es hora de que se comprenda que estamos cuidando la salud de los argentinos”, expresó Fernández, quien estuvo acompañado por cuatro gobernadores. Además, anticipó que se conformará un gabinete federal, integrado por los representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Lo importante es que la gente entienda la primera premisa: quedarse en su casa”, expresó ayer el Gobernador, previo al encuentro que mantuvo con el Presidente y sus pares. La reunión en Olivos se extendió por varias horas. El temario no era sencillo. Los mandatarios debían delinear estrategias para evitar la propagación del virus y la asignación de recursos.

Valdés no fue el único dirigente de la oposición que se reunió. También, estuvieron el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, cuya jurisdicción es la que más casos concentra, y el jujeño Gerardo Morales.

“Hay que acompañar todos. Es miserable tratar de sacar ventaja política con este tipo de cuestiones. Por eso, nosotros trabajamos de manera conjunta con Nación para salir de esto entre todos”, había expresado el Gobernador a Radio Dos, en la mañana de ayer, previo a viajar a Buenos Aires.

En sintonía con el mensaje de unidad en la lucha contra covid-19, para hoy se anunció una conferencia de prensa de Valdés, junto con legisladores de todo el arco político.

En tanto, al encuentro de ayer también arribaron Juan Manzur (Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), como así Arabella Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Mariano Arcioni (Chubut) y Gildo Insfran (Formosa). Quienes no estuvieron, lo hicieron por videoconferencia.

La medida

La cuarentena también implicará una modificación en el calendario, ya que se adelantó el feriado del 2 de abril al 31 de marzo, y el 30 de dicho mes será considerado feriado puente. “Es una oportunidad para quedarnos en nuestras casas”, manifestó el Presidente.

Fernández informó que habrá situaciones permitidas como comprar en los comercios cercanos a los domicilios. No obstante, las fuerzas de seguridad federales y provinciales no permitirán la libre circulación ya que realizarán rigurosos controles. “Quien no pueda explicar qué hace en la calle, será sometido a la sanción del Código Penal”, expresó el Presidente de la Nación en conferencia de prensa.

Estarán exceptuadas actividades ligadas a las áreas de conducción de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, de sanidad, fuerzas de seguridad y armadas, producción de alimentos, de fármacos, de petróleo, entre otros, según se informó.

(MB)