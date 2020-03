La médica contagiada en Chaco está en arresto domiciliario acusada de romper la cuarentena

Una médica con coronavirus que no cumplió con la cuarentena cumple desde el jueves con un arresto domiciliario en la capital chaqueña, según lo dispuso el fiscal en turno, Francisco de Obaldía Eyseric.



El fiscal “tiene pruebas irrefutables de que rompió el aislamiento sanitario” y la médica "conoce los riesgos que produjo con ese comportamiento”, que fue denunciado por vecinos, dijo a Télam una fuente judicial.



La situación tiene un seguimiento especial porque la doctora dijo que se contagió con pacientes que atendió en el hospital Julio C. Perrando y porque el gobierno provincial considera que “no tiene nexo epidemiológico”.



En declaraciones radiales, la pareja de la mujer aseguró que la denuncia de los vecinos es “totalmente falsa” y acotó: “Ni mis hijos, ni nosotros hemos salido de nuestra casa”.



Luego destacó “la solidaridad de amigos y primos” que se encargaron de hacerles las compras, a quienes transfirió dinero por home banking “para no contagiarlos y dejaron lo que le pedimos en la puerta del garaje de la casa”.



Después de esa declaración, el fiscal de Obaldía Eyseric dijo a la edición digital de diario Norte que la médica y su esposo “salieron varias veces del domicilio donde conviven con dos hijos” violando el aislamiento obligatorio y que cuenta “con todos los registros fílmicos”.