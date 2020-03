La llama ya está en Tokio

Mientras es una incertidumbre si se desarrollan o no lo Juegos Olímpicos este año, la llama aterrizó ayer en la base militar aérea de Matsushima, en el nordeste de Japón, donde se celebró una ceremonia de bienvenida de escala reducida por el nuevo coronavirus.

La antorcha llegó al país asiático en horas de la mañana local tras una modesta ceremonia de traspaso a puerta cerrada en el Estadio Panatinaico de Atenas, el pasado 12 de marzo, en medio de la alerta nacional por la propagación de covid-19, que generó incertidumbre sobre la celebración según lo previsto de estos Juegos Olímpicos.

El campeón de judo Tadahiro Nomura y la luchadora Saori Yoshida, ganadora de tres oros olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012), fueron los encargados de subir a recoger la llama, protegida en una antorcha contra las ráfagas que soplaron durante el acto.

Ambos le entregaron la antorcha al presidente del comité organizador de JJ. OO., Yoshiro Mori, que tuvo palabras de ánimo para Europa, inmersa en una crisis sanitaria por el virus, y recordó que el relevo “empezará en Fukushima y recorrerá todo el país”.

Bach: “Es poco responsable dar una fecha”

El Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, consideró que es “poco responsable” dar una fecha tentativa para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en plena pandemia de coronavirus.

“Nadie sabe qué pasará mañana, en un mes o en cuatro meses; no sería responsable establecer una fecha en este momento. Hay muchos pronósticos diferentes sobre el coronavirus, unos te dicen que seguirá la misma curva, otros que llevará más tiempo y hay gente que habla de olas diferentes y que viviremos esto durante mucho tiempo”, dijo Bach.

La incertidumbre continúa sobre lo que sucederá con los Juegos de Tokio 2020, programados para el período que va desde el 24 de julio al 9 de agosto próximos que fue ratificado el martes pasado por el COI.

Bach, abogado y ex esgrimista, agregó: “Estamos especulando sobre posibles acontecimientos pero no conocemos cuál será la situación. Por supuesto, consideramos varios escenarios pero, al contrario que otras organizaciones deportivas o ligas profesionales, nosotros tenemos aún cuatro meses y medio hasta el inicio de los Juegos”.

El dirigente alemán comparó con el caso de las ligas europeas de fútbol: “Muchas competiciones han pospuesto sus partidos. La Eurocopa debía haber empezado en junio se aplazó un año y las ligas de Europa lo han recibido bien porque pueden terminar sus temporadas”.

“El COI todavía no está celebrando los Juegos, no debemos alterar nuestro calendario, no estamos poniendo en la agenda la cancelación de los Juegos, se lo debemos a los atletas y al mundo”, agregó.

Bach también habló de la preocupación de los deportistas y lo que deben hacer: “Aconsejamos que se pongan en contacto con sus comités nacionales para que tengan información sobre cómo pueden entrenar, respetando las restricciones. Vimos que hay deportistas son muy creativos a la hora de entrenar en casa”.

Pignatiello: “Seamos responsables”

La nadadora Delfina Pignatiello, triple medallista dorada en los Panamericanos y una de las figuras argentinas para los Juegos Olímpicos de Tokio, envió un mensaje a sus colegas atletas por la pandemia del coronavirus y pidió: “Seamos responsables y cuidémonos entre todos”.

Pignatiello, de 19 años, que ya se clasificó para competir en 400, 800 y 1500 metros libres en los próximos Juegos, programados entre el 24 de julio y el 9 de agosto, les escribió a los deportistas en su cuenta de Twitter después de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia del coronavirus.