Luis Almagro fue reelecto como secretario general de la OEA

El actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, ganó ayer unas polémicas elecciones en las que se enfrentaba a la ex canciller ecuatoriana y ex presidenta de la Asamblea General de la ONU María Fernanda Espinosa, y seguirá al frente del organismo, marcado por una fuerte división política en la región, durante cinco años más.

Almagro recibió el apoyo de 23 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba es parte del ente, pero no participa desde 1962), mientras que 10 países –entre ellos la Argentina- respaldaron a Espinosa. La misión de Dominica se ausentó de la sesión, celebrada en la sede en Washington.

Almagro superó la barrera de 18 votos que necesitaba para hacerse con la reelección, pero no recibió el respaldo casi unánime que lo colocó como secretario general en 2015, cuando cosechó 33 de los 34 sufragios, en unos comicios en los que fue el único candidato. Vale señalar, Almagro mantenía una disputa con el gobierno de Tabaré Vázquez.