Stanovnik: “Necesitamos escuchar, obedecer y actuar si queremos sobrevivir dignamente”

En ocasión de la fiesta de San José, patrono de Saladas y Paso de los Libres, en las misas que tuvieron la particularidad de ser sin feligreses y transmitidas por radios y redes sociales, brindaron su mensaje los obispos, Andrés Stanovnik y Gustavo Montini, respectivamente, quienes tuvieron conceptos y reflexiones sobre la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

En la primera de estas localidades, tal como informó El Litoral en su edición de ayer, previo a la celebración eucarística, y para paliar la falta de celebraciones públicas, se realizó una recorrida de la imagen del santo por calles del casco céntrico, escoltado por fuerzas de seguridad y los devotos observaron desde sus casas.

En la misa, Stanovnik inició su mensaje contextualizando: “Nos encontramos con el templo a puertas cerradas por las circunstancias que nos toca vivir”. Consideró que es una “fiesta inédita. No sé si los saladeños recuerdan que alguna vez se haya suspendido la celebración pública de San José”. Además, resaltó que el festejo patronal “no podemos hacer, ni lo debemos hacer, para respetar las normas sanitarias que nos dicta la ciencia, a través de los organismos oficiales. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y, cumpliendo esas normas, cuidar a otros”, apuntó.

Resaltando la figura de José en la Biblia, dijo que él “tampoco se había imaginado que muy pronto había que tomar a María y al niño y huir a Egipto para salvar a su familia. Para cuidarnos a nosotros mismos y a los otros, debemos acatar las órdenes que nos vienen de las autoridades civiles y religiosas, aun cuando ello suponga suspender las actividades que son tan propias nuestras y que las sentimos como una parte fundamental e identitaria de la cultura religiosa de nuestro pueblo”, aclaró.

En tanto, explicó que “de nuestro santo aprendemos tres cosas fundamentales: escuchar, obedecer y actuar”. En este sentido, enfatizó que “hoy tanto en nuestra comunidades como en la sociedad civil necesitamos redescubirir las actitudes de escuchar, obedece y actuar si queremos sobrevivir dignamente como familia humana”.

Profundizando en este aspecto, aclaró que “escuchar, no es simplemente oír, sino que es poner atención a la palabra que me llega de la otra persona. Escuchar supone la capacidad de colocarse en el lugar del otro y hacer el esfuerzo por comprenderlo en lo que me desea comunicar”.

A partir de lo cual “es posible establecer una verdadera comunicación entre personas, entre ellas se establece un vínculo de obediencia, que nada tiene que ver con la obsecuencia o sumisión. Obedecer, en el sentido genuino de la palabra, es la capacidad de escuchar y comprender al otro, y establecer lazos para desarrollar después una convivencia fundada en el diálogo constante, en el respeto y aprecio por las diferencias y el cuidado conjunto del lugar que habitamos”, aseveró.

En el momento que nos toca vivir, debemos cumplir las normas que establecen las autoridades, para protegernos y proteger a nuestros familiares, amigos y vecinos y la vida siempre y en todas las circunstancias.

El arzobispo instó a que celebrar a nuestro patrono, nos ayude a cuidarnos unos a otros, empezando por los esposos y las familias y siguiendo luego en los diversos ámbitos de nuestra convivencia social. En particular hoy se nos pide una responsabilidad social que tenga en cuenta al otro y a la comunidad, para detener el dengue como el coronavirus”.

Rezar y reaccionar

El oficio religioso de Paso de los Libres estuvo concelebrado por sacerdotes locales, pero el mensaje del evangelio estuvo a cargo del obispo, Gustavo Montini, quien envió un audio para la ocasión. En primer lugar, dijo: “Desearía poner a San José mirarlo, contemplar su vida y testimonio y que ilumine la nuestra, para que podamos vivirla con serenidad, esperanza y fe, que pongamos poner cada uno lo mejor, queriendo lo mejor para todos”

A la vez que solicitó que “recemos mucho en esta oportunidad, en este tiempo que disponemos de más tiempo para hacerlo, recemos por las personas debilitadas, enfermas, por el dengue, el coronavirus o cualquier otra enfermedad”.

También invitó a orar “por el personal sanitario, médicos, enfermeros y tantas personas que se juegan la vida, atendiéndonos, cuidándonos y curándonos. Por tantas personas que, no tenemos dimensión, y como San José discretamente ponen su granito de arena para que estemos bien, encaminados”. El religioso además sostuvo que “San José es alguien que salió de lo común, con su silencio, su serenidad, su responsabilidad, su obediencia, su fidelidad, debemos aprender de él. Con nuestras decisiones y acciones podamos salir de lo común. Creo que este tiempo particular, se necesitan reacciones que vayan más allá de la media”, advirtió.

(JPV)