Tarjeta Alimentar: acreditarán los montos en las cuentas de la Asignación Universal

Debido a la Emergencia Sanitaria, nacional y provincial, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación suspendió las entregas personalizadas de la Tarjeta Alimentaria y definió que la distribución se realice a través del Correo Argentino para que llegue directamente a los domicilios de los y las beneficiarias.



Pero mientras tanto, para los distritos en los que todavía no se distribuyeron las Tarjetas, como es el caso de la provincia de Corrientes, Desarrollo Social de la Nación definió una nueva metodología de acreditación de esos recursos “para garantizar que el dinero llegue a las familias que necesitan fortalecer su nutrición en esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, comunicó el ministro Daniel Arroyo.



“Las 400 mil Tarjeta Alimentar que aún no se distribuyeron, en los próximos días se acreditarán por medio de la Asignación Universal por Hijo, para que las familias puedan disponer del dinero para la compra de alimentos”, informó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



En Corrientes se distribuirán 52.458 Tarjeta Alimentar para beneficiar a 99.600 personas, con una inversión mensual de $264 millones por parte del Gobierno Nacional. Los montos para los beneficiarios van de $4.000 (para los padres con un hijo) a los $6.000 (para padres con más de un hijo). También beneficia a personas con discapacidad y embarazadas desde los tres meses de gestación que reciben AUH.



"Como no pudimos completar la distribución por las restricciones a la circulación, lo que se hará es cargar el monto de la Tarjeta Alimentaria en la Asignación Universal por Hijo y así todos podrán tener su prestación alimentaria. De ese modo, se garantizará que el dinero llegue a las madres y padres. En los próximos días se acreditarán los montos por medio de la AUH", explicó el ministro nacional Daniel Arroyo