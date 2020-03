Entre los accesos y el centro, dispar presencia de personas en distintas zonas de la Capital

Luego de que el Gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria por el coronavirus, fueron varios los espacios de la ciudad que vieron afectada su fisonomía, aunque en algunos sectores la falta de personas fue más notoria. Es así que transitar por el corredor Belgrano ayer permitió advertir un dispar cumplimiento.

La plaza del Mercosur frente a la rotonda se encontraba completamente desierta. Habitualmente, el espacio verde del barrio 17 de Agosto es uno de los más concurridos de la ciudad pero en los últimos días la postal cambió rotundamente.

Así, ya no se ven niños jugando ni personas haciendo ejercicios, algo habitual hasta antes de la emergencia sanitaria casi a toda hora. Los carritos de comida rápida que funcionan allí permanecen cerrados y en ese lugar el acatamiento es casi total, aunque es cierto que la Policía realiza allí constantes controles y recorridas. Tanto es así que los agentes persuadieron a los que se encontraban en la plaza el martes pasado a regresar a sus casas y los locales gastronómicos cerraron antes de la medianoche.

En avenidas como Cazadores Correntinos el cambio se hizo también notorio. Se podían advertir ayer cuadras enteras sin vehículos circulando, mientras que esporádicamente se veían algunos conductores en auto, moto o bicicleta, además del transporte público que funciona con frecuencias especiales.

El panorama comenzaba a cambiar levemente en el corredor Belgrano. De manera paulatina, acercándose al centro, podían verse cada vez más autos, motos y peatones circulando. Si bien es cierto que el movimiento fue menor que al de una jornada habitual, en los semáforos llegaban a juntarse hasta más de cinco vehículos.

Mientras que el tramo de Independencia fue similar al de Cazadores Correntinos, pasando Chacabuco, es decir, en Ferré y 3 de Abril la circulación aumentaba notoriamente, aunque no llegaba a ser masiva por la tarde.

Asimismo, algunos comercios que se encontraban abiertos tenían clientes esperando para poder comprar, algo que está permitido siempre y cuando sea para adquirir productos de primera necesidad.

En la zona céntrica, aunque la actividad fue menor a lo habitual por las medidas sanitarias dispuestas, también hubo presencia de personas, pero no llegaron a darse aglomeraciones. Mientras tanto, la Policía siguió llevando adelante los controles en diferentes puntos de la ciudad.

