Escuelas: buscan sortear las dificultades de la emergencia para seguir con las obras

A raíz de la emergencia sanitaria que vive la provincia y todo el país por el coronavirus, tanto la sociedad en general como los distintos organismos del Estado debieron modificar su normal funcionamiento para adaptarse a las nuevas medidas que rigen por la cuarentena. Este es el caso de Infraestructura Escolar de la Provincia que, desde que comenzó el año, está trabajando para acondicionar las instalaciones de los establecimientos educativos. Por eso, además de las tareas habituales tales como corte de pastos, limpieza de desagües, fumigaciones y desinfección de tanques de aguas, en múltiples instituciones -según el caso- se ejecutan construcciones nuevas o reparaciones.

Al respecto, el secretario de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia, Emilio Breard, expresó a El Litoral que “tenemos en carpeta distintas obras, algunas de las cuales ya estaban en ejecución. El objetivo era llegar a realizar más de 400 obras entre este año y el 2021”.

Y si bien indicó que “lamentablemente la situación nos obliga a replantearnos los plazos, de todos modos, más allá de los retrasos que se registren, vamos a seguir trabajando en la medida que las disposiciones que vayan saliendo así lo permitan”, afirmó el funcionario provincial.

Impacto

Sobre cómo continuarán con las obras, Breard detalló que “tenemos ciudades donde el acceso está más restringido, como por ejemplo Mercedes. También hay que tener en cuenta que, en algunos casos se necesitan materiales de otro lugar, como ser Buenos Aires. Entonces hasta que lleguen, no se está trabajando”.

A esas cuestiones, hay que sumarle que si bien en muchas comunas los que trabajan en la ejecución de las obras son también pobladores de ese lugar, como por ejemplo en San Miguel y Loreto, existen casos en los cuales los trabajadores son foráneos y ahora no se pueden trasladar de un lado a otro debido a las restricciones fijados por la emergencia sanitaria.

En este contexto, Breard indicó que “hay situaciones que se van a ir definiendo en el día a día”, porque “todavía no tenemos cuantificado el impacto de los cambios y no vamos a tomar decisiones apresuradas”.

“Hay muchas obras que se van a tener que reprogramar y por eso todavía no podemos hablar de plazos. Si estamos en condiciones de asegurar que hay un plan de obras que incluye a toda la provincia y que en la medida que la situación se vaya normalizando, intentaremos avanzar para que tratar de reducir las demoras en el cronograma que estaba definido”, remarcó el funcionario del área de Infraestructura Escolar. Tras lo cual acotó: “Como ya mencioné, en la mayoría de los lugares donde se estaban ejecutando obras, se continúa trabajando”.

Asimismo, Breard se dirigió a la comunidad educativa: “Le pedimos paciencia a los docentes y a los tutores, estamos trabajando y vamos a intentar que las obras sigan, pero estamos viviendo una situación excepcional”.

