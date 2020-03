La mayoría de los aserraderos están inactivos y hay alta demanda de pallets

Luego de la implementación de la cuarentena obligatoria, uno de los sectores que siente el impacto en su producción y economía es el forestoindustrial, ya que si bien debió parar en las últimas horas, se presentan dispares situaciones con respecto a la confección de pallets. Las últimas estructuras mencionadas tienen una alta demanda por parte de las empresas alimenticias que requieren para la distribución de sus respectivos productos. En este contexto, El Litoral consultó a representantes del sector acerca de cuál es el panorama, las recientes medidas adoptadas localmente y qué esperan para los próximos días.

La presidenta de la Asociación de Madereros y Afines de Corrientes, Mercedes Omeñuka, con asiento en Gobernador Virasoro, comentó a este diario que “tras conocerse los anuncios del Gobierno nacional el jueves por la tarde, pedimos una autorización especial para que todas las industrias pudiéramos trabajar unas horas, algunas ayer y otras hoy, para dejar ordenado, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que significa nuestra actividad, que es delicada respecto a incendios”.

En este contexto, señaló que “desde hoy (sábado) están los aserraderos parados hasta el 31, salvo cuatro industrias que se dedican a la producción de pallets y eso está contemplado en el decreto como excepción”, aclaró. Seguidamente, explicó que “tienen que realizar unos trámites y esas van a continuar trabajando”. Con respecto a las demás industrias forestales, señaló que “quedan guardias rotativas, justamente por la cuestión de seguridad, es necesario que permanentemente se estén recorriendo las instalaciones”.

Centro y Norte

Por su parte, el presidente de la Asociación de Madereros Corrientes Centro y de Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic), Juan Sotelo, en declaraciones a El Litoral manifestó que “hasta ayer (viernes) algunos aserraderos trabajaron normalmente, pero hoy sábado ya está todo parado. Nosotros desde nuestra institución aconsejamos que se respete la cuarentena hasta el 31, también me comuniqué con los ministros de Producción e Industria y ambos me dijeron lo mismo, que deben parar la actividad todas las empresas”.

Asimismo, indicó: “Las que trabajan con madera para construcción están totalmente cerradas. La incertidumbre respecto a qué hacer se presenta en las que fabrican pallets, porque ahora la industria alimenticia está presionando mucho, con alta demanda de estas estructuras para poder distribuir sus productos en el país y eso también le planteé a los ministros”. También comentó que “hay aserraderos que están cortando madera para cajones de pollo y frutilla. Justamente, en Santa Lucía el lunes arranca la cosecha de frutilla, y causa desesperación en los horticultores porque no tienen en qué poner la fruta”, ejemplificó.

En tanto, dijo que “aunque quisiéramos trabajar, se complica porque la parte forestal y las grandes forestales cerraron la cosecha. A esto se suma la parte de transporte, porque no está muy clara la resolución, los camiones salen a la ruta, pero las fuerzas de seguridad les paran y tienen que volver a donde salieron”.

De esta Asociación forman parte “45 aserraderos, que incluye a los del departamento Concepción, tres de Ituzaingó, tres de Saladas, uno de Chavarría y de 9 de Julio”, puntualizó Sotelo. (JPV)