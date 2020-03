Unos 2.800 trabajadores no pudieron cobrar sus sueldos

Otro de los inconvenientes que se presentó en las últimas horas en la industria forestal es el pago de los salarios a quienes no están bancarizados. “La mayoría de los aserraderos ayer (viernes) no pudo pagar al personal, porque no se pudo retirar el dinero de los bancos. En gran parte no cobran por banco, sino que se les paga en cada una de las plantas”, indicó Sotelo a El Litoral.

En este sentido, comentó que “el viernes hablé con el presidente del Banco de Corrientes y él también me manifestó su preocupación por esta situación. Cree que el Banco Central el miércoles, luego del feriado, liberará esa restricción a las entidades bancarias”.