Descartan la vuelta del fútbol argentino en el corto plazo

Los médicos de los planteles profesionales de Independiente, Huracán, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central, Newell's Old Boys, Lanús, Arsenal, Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero descartaron la vuelta del fútbol a corto plazo.

En un relevamiento realizado por Télam, todos coincidieron en que las condiciones de salud no estarán dadas de forma inmediata una vez levantado el aislamiento social obligatorio que rige en el país hasta el 31 de marzo y puntualizaron que, debido al cese de los entrenamientos, los jugadores deberán cumplir un período de reacondicionamiento físico antes de volver a las canchas.

“No hay ninguna posibilidad de que el fútbol vuelva a jugarse el 31 de marzo, ni el 30 de abril y no sé si en junio. Esto creo que va para larguísimo”, arriesgó Hernán Giuria, de Rosario Central.

“No creo posible que el fútbol vuelva en los tiempos previstos inicialmente”, consideró Juan Ignacio Bóttoli, de Newell's; “esto no se termina el 31 de marzo”, reafirmó Flavio Tunessi, de Gimnasia, sobre la suspensión provisoria dispuesta en toda la programación de AFA.

“La cuarentena debería extenderse”, sugirió el médico de Independiente, Claudio Martins, al analizar la evolución de la pandemia de coronavirus en Argentina.

“Eso será fundamental para ver si se necesita extender el período de aislamiento”, razonó Pedro Di Spagna, de Huracán.